Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел

Названа причина вымирания пчёл в мире

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Российский энтомолог назвал новую причину вымирания пчёл по всему миру. Ранее считалось, что основным фактором, ведущим к сокращению их популяции, является увеличение использования пестицидов в сельском хозяйстве.

Фото: flickr.com by Forest Wander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако оказалось, что главной причиной вымирания медоносных пчёл являются паразиты и вирусы.

Этой проблеме уделяется большое внимание, так как исчезновение пчёл может привести к глобальному голоду.

Пчеловоды в США отмечают, что ключевыми факторами, способствующими синдрому разрушения пчелиной семьи, являются клещи рода Varroa и вирус деформации крыла, - об этом сообщил сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов, цитируемый МИА «Россия сегодня».

Сотрудники Техасского университета в Остине (США) разработали метод борьбы с паразитами, в рамках которого против клещей будет использоваться генно-модифицированный штамм бактерии Snodgrassella alvi.

Эти бактерии будут заселяться в кишечник пчёл, где они будут действовать как вакцина, стимулируя противовирусную защиту от клещей.

Среди вирусов эксперт выделяет нозематоз. Ученым известно, что больных пчёл даже убивают здоровые особи.

Однако оказалось, что при столкновении с заражёнными микроспоридиями Nosema пчёлами, в улье выделяется феромон тревоги, что может привести к повышению его концентрации.

Считается, что это обстоятельство наносит более серьёзный урон пчелиной семье, чем сами вирусы.