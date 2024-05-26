"Росгосстрах" застраховал партию премиальных китайских автомобилей

Филиал компании "Росгосстрах" в Приморском крае обеспечил каско для 24 новых внедорожников Tank 500, которые принадлежат региональной лизинговой компании.
Эти премиальные китайские автомобили застрахованы по полному пакету рисков. Договор заключён на 5 лет и включает риски угона, ущерба в результате аварии, пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и так далее.
Сумма ответственности "Росгосстраха" по этому договору составляет 142 миллиона рублей.
Из-за разницы во времени с Москвой сделки с партнёрами из лизинговых компаний порой приходится закрывать в нерабочее время, иногда в "пожарном режиме". Но это не мешает филиалу увеличивать сборы по этому направлению. Например, в 2023 году темп роста сборов по лизинговому страхованию во всех филиалах "Росгосстраха" на Дальнем Востоке составил 126% к показателям 2022 года.
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