Tesla Model Y побила рекорды: как электрокар обошел Toyota RAV4 и завоевал мир

Tesla Model Y стала мировым бестселлером 2023 года, обогнав Toyota RAV4

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Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в мире в 2023 году, согласно данным JATO Dynamics, продав 1,223 млн единиц, что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом.

Фото: Wikipedia by Granada is licensed under CC BY-SA 4.0

Toyota RAV4 заняла второе место с 1,075 млн проданных авто, что на 5% меньше, чем в 2022 году. Третье место заняла Honda CR-V с 846 тыс. проданных автомобилей, увеличив продажи на 18%. В десятку лидеров также вошли модели Toyota Corolla, Corolla Cross и Camry, Ford F-150, Toyota Hilux, Nissan Sentra и Tesla Model 3.

Китайские автопроизводители продали 13,4 млн новых автомобилей, опередив американские бренды, которые реализовали 11,9 млн авто. Японский автопром остался лидером с 23,6 млн проданных машин. Кроссоверы по-прежнему доминируют на рынке, составляя почти 47% всех продаж.