Как правильно обрабатывать и замораживать ягоды: рекомендации эксперта

Садовод, телеведущая и писательница Октябрина Ганичкина рассказала о том, как правильно обрабатывать и замораживать ягоды. Она отметила, что лесную землянику можно есть прямо в лесу, так как там всегда чисто и нет риска отравлений, поскольку ягоды не обрабатывают гербицидами или пестицидами.
На даче, по словам эксперта, достаточно слегка сбрызнуть водой собранный урожай. Ганичкина подчеркнула, что более тщательная промывка может повредить ягоды, сообщает NewsInfo.Ru.
Она советует слегка промыть ягоды в дуршлаге, затем рассыпать их на полотенце для подсушивания, после чего можно варить варенье или замораживать.
"Я, например, вообще на даче не обрабатываю, ягоды во время созревания ничем не обрабатываются, собирай и прямо ешь тут, и ничего с вами не будет, - заключила эксперт.
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