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Как правильно обрабатывать и замораживать ягоды: рекомендации эксперта

Садовод рассказала, как правильно обрабатывать ягоды для хранения

0:56
Садоводство

Садовод, телеведущая и писательница Октябрина Ганичкина рассказала о том, как правильно обрабатывать и замораживать ягоды. Она отметила, что лесную землянику можно есть прямо в лесу, так как там всегда чисто и нет риска отравлений, поскольку ягоды не обрабатывают гербицидами или пестицидами.

Садовод рассказала, как правильно обрабатывать ягоды для хранения
Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На даче, по словам эксперта, достаточно слегка сбрызнуть водой собранный урожай. Ганичкина подчеркнула, что более тщательная промывка может повредить ягоды, сообщает NewsInfo.Ru.

Она советует слегка промыть ягоды в дуршлаге, затем рассыпать их на полотенце для подсушивания, после чего можно варить варенье или замораживать. 

"Я, например, вообще на даче не обрабатываю, ягоды во время созревания ничем не обрабатываются, собирай и прямо ешь тут, и ничего с вами не будет, - заключила эксперт.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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