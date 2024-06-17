Лекарство от изжоги наверняка находится на вашей кухне

Чтобы избавиться от изжоги, пересмотрите ваш режим питания

Если вы часто страдаете от изжоги, то задумайтесь, возможно, вам стоит пересмотреть рацион питания. В первую очередь необходимо выяснить, какие продукты вызывают неприятные симптомы. Их лучше исключить.

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По словам владелицы кулинарного шоу о здоровом образе жизни The Kitchen Vixen Элизабет Браун, употребление слишком большого количества жиров может замедлить пищеварение и усугубить симптомы изжоги. Браун предупредила, что даже хорошие жиры, такие как оливки, орехи и семена, могут спровоцировать рефлюкс. Шоколад, алкоголь и острая пища тоже являются главными провокаторам.

Если вы страдаете от изжоги, ешьте небольшими порциями три-шесть раз в день, чтобы не съесть слишком много за раз. Тем самым вы снизите нагрузку на желудок.

Какие продукты помогут устранить симптомы изжоги

Семена аниса

Бананы

Алоэ вера

Яблочный уксус

Яблоки

Дыня

Сельдерей

Ромашка

Свежая луковица фенхеля

Свежий корень имбиря

Зелёный чай

Петрушка

Груши

Тыква

Арбуз

Добавляйте эти суперпродукты в соки, смузи или чаи, чтобы естественным образом облегчить болезненные симптомы.