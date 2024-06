Лекарство от изжоги наверняка находится на вашей кухне

Если вы часто страдаете от изжоги, то задумайтесь, возможно, вам стоит пересмотреть рацион питания. В первую очередь необходимо выяснить, какие продукты вызывают неприятные симптомы. Их лучше исключить.

Фото: Openverse by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0