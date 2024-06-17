Лекарство от изжоги наверняка находится на вашей кухне

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Чтобы избавиться от изжоги, пересмотрите ваш режим питания

Еда

Если вы часто страдаете от изжоги, то задумайтесь, возможно, вам стоит пересмотреть рацион питания. В первую очередь необходимо выяснить, какие продукты вызывают неприятные симптомы. Их лучше исключить.

Чтобы избавиться от изжоги, пересмотрите ваш режим питания
Фото: Openverse by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0

По словам владелицы кулинарного шоу о здоровом образе жизни The Kitchen Vixen Элизабет Браун, употребление слишком большого количества жиров может замедлить пищеварение и усугубить симптомы изжоги. Браун предупредила, что даже хорошие жиры, такие как оливки, орехи и семена, могут спровоцировать рефлюкс. Шоколад, алкоголь и острая пища тоже являются главными провокаторам.

Если вы страдаете от изжоги, ешьте небольшими порциями три-шесть раз в день, чтобы не съесть слишком много за раз. Тем самым вы снизите нагрузку на желудок.

Какие продукты помогут устранить симптомы изжоги

  • Семена аниса
  • Бананы
  • Алоэ вера
  • Яблочный уксус
  • Яблоки
  • Дыня
  • Сельдерей
  • Ромашка
  • Свежая луковица фенхеля
  • Свежий корень имбиря
  • Зелёный чай
  • Петрушка
  • Груши
  • Тыква
  • Арбуз

Добавляйте эти суперпродукты в соки, смузи или чаи, чтобы естественным образом облегчить болезненные симптомы.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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