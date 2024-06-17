Лекарство от изжоги наверняка находится на вашей кухне

Если вы часто страдаете от изжоги, то задумайтесь, возможно, вам стоит пересмотреть рацион питания. В первую очередь необходимо выяснить, какие продукты вызывают неприятные симптомы. Их лучше исключить.
По словам владелицы кулинарного шоу о здоровом образе жизни The Kitchen Vixen Элизабет Браун, употребление слишком большого количества жиров может замедлить пищеварение и усугубить симптомы изжоги. Браун предупредила, что даже хорошие жиры, такие как оливки, орехи и семена, могут спровоцировать рефлюкс. Шоколад, алкоголь и острая пища тоже являются главными провокаторам.
Если вы страдаете от изжоги, ешьте небольшими порциями три-шесть раз в день, чтобы не съесть слишком много за раз. Тем самым вы снизите нагрузку на желудок.
Добавляйте эти суперпродукты в соки, смузи или чаи, чтобы естественным образом облегчить болезненные симптомы.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.