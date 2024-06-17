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5 причин, по которым так трудно избавиться от колорадского жука

Секреты живучести колорадского жука: что вы о нём не знали

2:28
Садоводство » Вредители и болезни

Колорадский жук - один из самых опасных и вредоносных вредителей картофеля и других пасленовых культур. Несмотря на разнообразие методов борьбы, многие дачники и огородники сталкиваются с проблемой: колорадский жук никак не желает покидать их участки. В чём же заключается сложность избавления от этого вредителя?

Секреты живучести колорадского жука: что вы о нём не знали
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Причина №1. Высокая плодовитость колорадского жука
Этот вредитель отличается поистине высокой репродуктивной способностью. Одна самка за сезон может отложить до 800 яиц, из которых через 1-2 недели вылупляются личинки. Таким образом, за лето может появиться несколько поколений колорадского жука, что значительно усложняет борьбу с ним.

Причина №2. Быстрая адаптация к воздействиям
Колорадский жук способен быстро приспосабливаться к различным методам борьбы. Так, при частом применении одного и того же инсектицида или биопрепарата, жуки вырабатывают к ним устойчивость. То есть вещества теряют свою эффективность, и приходится искать новые способы защиты.

Причина №3. Многоядность вредителя
Колорадский жук не привязан строго к картофелю, он питается и другими пасленовыми культурами - томатами, баклажанами, физалисом. Уничтожив растения на одном участке, вредитель легко перебирается на соседние, где обнаруживает новую кормовую базу.

Причина №4. Высокая миграционная способность
Взрослые особи колорадского жука способны перелетать на значительные расстояния. Так, они могут находить новые источники пищи даже на довольно удаленных участках. Это существенно затрудняет локализацию и полное уничтожение вредителя.

Причина №5. Способность к диапаузе
Взрослые жуки способны впадать в состояние диапаузы - анабиоза, при котором они практически не питаются и почти не подвижны. В этом состоянии они могут зимовать в почве, защищенные от внешних воздействий, а весной возобновлять свою активность.

Таким образом, эффективная борьба с колорадским жуком требует комплексного подхода, учитывающего биологические особенности этого вредителя. Только сочетание различных агротехнических, механических и химических методов способно обеспечить надежную защиту ваших растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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