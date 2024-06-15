Новые плоды будут появляться уже через 2 дня после подкормки: это средство зарядит их на постоянное плодоношение

Эта подкормка обеспечит растения питанием уже с середины июня и будет продолжать действовать в июле, августе и даже сентябре. Она будет поддерживать развитие томатов и огурцов на протяжении всего сезона, помогая им образовывать новые завязи.
Поэтому каждый из вас может приготовить этот раствор у себя на огороде, в зависимости от количества посадок. Если у вас небольшой огород, как у меня, где всего несколько кустов, то подготовьте раствор на 10 литров воды. Если у вас больше кустов, например, томатов или огурцов, то приготовьте на 20, 30 или даже 50 литров.
Для раствора на 10 литров воды возьмите примерно одну горсть обычного хлеба, любого цвета, а также луковую шелуху (один пучок) и столовую ложку сахара. Добавьте полстакана молока или сыворотки, тщательно перемешайте. Раствор можно оставить на несколько часов или даже сутки, затем его можно процедить или использовать без процеживания. Поливайте этим раствором каждый куст томатов и огурцов, приблизительно по пол-литра или литру на каждый куст.
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