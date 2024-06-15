Новые плоды будут появляться уже через 2 дня после подкормки: это средство зарядит их на постоянное плодоношение

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Чем подкормить томаты и огурцы для плодоношения?

1:14
Садоводство » Овощи

Эта подкормка обеспечит растения питанием уже с середины июня и будет продолжать действовать в июле, августе и даже сентябре. Она будет поддерживать развитие томатов и огурцов на протяжении всего сезона, помогая им образовывать новые завязи.

Чем подкормить томаты и огурцы для плодоношения?
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Поэтому каждый из вас может приготовить этот раствор у себя на огороде, в зависимости от количества посадок. Если у вас небольшой огород, как у меня, где всего несколько кустов, то подготовьте раствор на 10 литров воды. Если у вас больше кустов, например, томатов или огурцов, то приготовьте на 20, 30 или даже 50 литров.

Для раствора на 10 литров воды возьмите примерно одну горсть обычного хлеба, любого цвета, а также луковую шелуху (один пучок) и столовую ложку сахара. Добавьте полстакана молока или сыворотки, тщательно перемешайте. Раствор можно оставить на несколько часов или даже сутки, затем его можно процедить или использовать без процеживания. Поливайте этим раствором каждый куст томатов и огурцов, приблизительно по пол-литра или литру на каждый куст.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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