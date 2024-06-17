Пассажирка с человеческими органами в багаже задержана в аэропорту Новой Зеландии

Пограничники задержали пассажирку самолета с человеческими органами в багаже, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в аэропорту Новой Зеландии. 30-летняя Джессика Мэннинг собиралась вылететь в Австралию для переезда. В ее багаже сотрудники службы безопасности обнаружили органы, оставшиеся после трансплантации сердца и печени.
Мэннинг пояснила, что это её собственные органы, с которыми она не хочет расставаться. После часового допроса, во время которого опасались возможного распространения неизвестной болезни, ей разрешили продолжить путешествие с органами.
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