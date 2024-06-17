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Заместитель мэра Москвы рассказала о положении дел в борьбе с ботулизмом

Анастасия Ракова: всего в Москве 55 больных ботулизмом

2:24
Здоровье

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы, рассказала о ситуации с ботулизмом. По её словам, на данный момент 55 человек находятся в тяжёлом состоянии, из них 30 — в реанимации.

Анастасия Ракова: всего в Москве 55 больных ботулизмом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Распространение некачественных продуктов питания было приостановлено. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином бактерии Clostridium botulinum. Ботулотоксин является одним из самых сильных ядов в природе и может привести к параличу и даже смерти.

Симптомы ботулизма:

  • тошнота, рвота, диарея;
  • нарушение зрения (двоение в глазах, туман перед глазами);
  • мышечная слабость, затруднение глотания и дыхания;
  • сухость во рту, изменение голоса.

Ботулизм может быть вызван употреблением продуктов, содержащих токсин, таких как консервы, колбасы, копчёная рыба и т. д. Токсин может также вырабатываться в ранах, где создаются анаэробные условия (отсутствие кислорода), например, при попадании земли в рану.

Чтобы не заболеть ботулизмом, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

  1. Избегайте употребления испорченных или неправильно приготовленных продуктов. Не употребляйте консервы с вздутыми крышками, продукты с неприятным запахом или вкусом.
  2. Соблюдайте правила гигиены при приготовлении пищи. Мойте руки перед приготовлением пищи, используйте чистые кухонные принадлежности и посуду.
  3. Не покупайте продукты у сомнительных продавцов. Избегайте покупки консервов, колбас, копчёной рыбы и других продуктов с рук или в непроверенных местах.
  4. Обрабатывайте раны правильно. Если вы получили рану, которая может стать источником инфекции, обратитесь к врачу для получения квалифицированной помощи.
  5. Храните продукты правильно. Соблюдайте сроки годности и условия хранения продуктов. Не храните продукты в тёплом месте или под прямыми солнечными лучами.

При первых симптомах заболевания обратитесь к врачу. Ботулизм требует немедленной медицинской помощи, так как может привести к серьёзным последствиям.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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