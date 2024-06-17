Заместитель мэра Москвы рассказала о положении дел в борьбе с ботулизмом

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы, рассказала о ситуации с ботулизмом. По её словам, на данный момент 55 человек находятся в тяжёлом состоянии, из них 30 — в реанимации.
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Распространение некачественных продуктов питания было приостановлено. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование.
Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином бактерии Clostridium botulinum. Ботулотоксин является одним из самых сильных ядов в природе и может привести к параличу и даже смерти.
Симптомы ботулизма:
тошнота, рвота, диарея;
нарушение зрения (двоение в глазах, туман перед глазами);
мышечная слабость, затруднение глотания и дыхания;
сухость во рту, изменение голоса.
Ботулизм может быть вызван употреблением продуктов, содержащих токсин, таких как консервы, колбасы, копчёная рыба и т. д. Токсин может также вырабатываться в ранах, где создаются анаэробные условия (отсутствие кислорода), например, при попадании земли в рану.
Чтобы не заболеть ботулизмом, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
Избегайте употребления испорченных или неправильно приготовленных продуктов. Не употребляйте консервы с вздутыми крышками, продукты с неприятным запахом или вкусом.
Соблюдайте правила гигиены при приготовлении пищи. Мойте руки перед приготовлением пищи, используйте чистые кухонные принадлежности и посуду.
Не покупайте продукты у сомнительных продавцов. Избегайте покупки консервов, колбас, копчёной рыбы и других продуктов с рук или в непроверенных местах.
Обрабатывайте раны правильно. Если вы получили рану, которая может стать источником инфекции, обратитесь к врачу для получения квалифицированной помощи.
Храните продукты правильно. Соблюдайте сроки годности и условия хранения продуктов. Не храните продукты в тёплом месте или под прямыми солнечными лучами.
При первых симптомах заболевания обратитесь к врачу. Ботулизм требует немедленной медицинской помощи, так как может привести к серьёзным последствиям.
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