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Как правильно вести себя при встрече с пиявкой: советы врача

Врач рассказал, насколько опасной может быть пиявка

1:47
Здоровье

Научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Вадим Марьинский рассказал о правильном поведении при встрече с пиявками в открытых водоёмах.

Врач рассказал, насколько опасной может быть пиявка
Фото: Bush leech by Doug Beckers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он отметил, что разнообразие пиявок в водоёмах европейской России достаточно велико. Однако, по его словам, кожу могут прокусить лишь немногие из них, в основном представители вида Hirudo medicinalis, или медицинская пиявка. Другие виды могут присосаться, но прокусить кожу не способны.

Марьинский также рассказал, что медицинскую пиявку трудно спутать с другими видами. Она крупная, достигает 8-10 см в длину, и по спине у неё проходят две желтоватые, оранжеватые или красноватые полосы.

"Чаще всего люди, купаясь в прудах у нас, пугаются совершенно другого вида пиявки, так называемая большая ложноконская пиявка или латинское название ее довольно забавное Haemopis sanguisuga", — рассказал он в беседе с NewsInfo.Ru.

Если к телу присосалась медицинская пиявка, беспокоиться о передаче заболеваний не стоит. Чтобы удалить её, достаточно просто потянуть, так как никаких челюстей, как у клещей, в коже не останется. Марьинский подчеркнул, что сдавать анализы после укуса медицинской пиявки не нужно.

Эксперт также обратил внимание на остановку кровотечения после укуса пиявки. В слюне пиявки содержится природный антикоагулянт, который не позволяет крови свернуться, поэтому ранка может сочиться в течение суток. Он рекомендовал просто наложить небольшую повязку, чтобы остановить кровотечение.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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