Как бороться с отёками в жару: полезные советы врача-диетолога

Диетолог Белоусова: жаркая погода часто вызывает отёки

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, дала рекомендации по борьбе с отёками, возникающими в жаркую погоду.

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Она отметила, что в жару женщины страдают от отёков чаще, но могут справиться с этой проблемой, тщательно контролируя потребление соли.

Эксперт посоветовала следить за прогнозом погоды и корректировать питание в зависимости от температурных условий. Если прогноз обещает жару в 30 градусов, на ужин лучше съесть фруктовый салат без добавления соли.

"Не надо никаких мочегонных, потому что мочегонные в жару могут только навредить. А лучше всего добавить в организм калия. Это можно сделать с помощью компота из сухофруктов. Именно из сухофруктов. Не из свежих фруктов, а из сушеных. Там, где идет база — сухие яблоки, груши, плюс курага, чернослив. Вот это такой суперкалийный компотик", — рассказала врач в беседе с NewsInfo.Ru.

Белоусова подчеркнула, что отказываться от жидкости при отёках нельзя, и для питья подойдут чай и любые соки, кроме томатного.