Чтобы легко наточить секатор, начните с его разборки, если это возможно, чтобы удобнее добраться до лезвий. Очистите лезвия от грязи и сока растений, используя влажную тряпку и мягкий моющий раствор. Затем возьмите мелкозернистый точильный камень или специальный инструмент для заточки садовых инструментов.
Удерживая камень под углом 20-30 градусов к лезвию, аккуратно проводите его вдоль всей режущей кромки, двигаясь от основания к кончику. Повторяйте этот процесс, пока лезвие не станет острым.
Если у секатора есть зубчатая сторона, точите только гладкую сторону. После заточки протрите лезвия, удаляя металлическую стружку, и нанесите немного машинного масла для защиты от коррозии. Соберите секатор и проверьте его работу, убедившись, что лезвия режут легко и ровно.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.