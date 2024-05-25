Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги

Как легко наточить секатор?

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чтобы легко наточить секатор, начните с его разборки, если это возможно, чтобы удобнее добраться до лезвий. Очистите лезвия от грязи и сока растений, используя влажную тряпку и мягкий моющий раствор. Затем возьмите мелкозернистый точильный камень или специальный инструмент для заточки садовых инструментов.

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Удерживая камень под углом 20-30 градусов к лезвию, аккуратно проводите его вдоль всей режущей кромки, двигаясь от основания к кончику. Повторяйте этот процесс, пока лезвие не станет острым.

Если у секатора есть зубчатая сторона, точите только гладкую сторону. После заточки протрите лезвия, удаляя металлическую стружку, и нанесите немного машинного масла для защиты от коррозии. Соберите секатор и проверьте его работу, убедившись, что лезвия режут легко и ровно.