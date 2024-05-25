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Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги

Как легко наточить секатор?

0:55
Садоводство » Советы

Чтобы легко наточить секатор, начните с его разборки, если это возможно, чтобы удобнее добраться до лезвий. Очистите лезвия от грязи и сока растений, используя влажную тряпку и мягкий моющий раствор. Затем возьмите мелкозернистый точильный камень или специальный инструмент для заточки садовых инструментов.  

Как легко наточить секатор?
Фото: commons.wikimedia.org by SB_Johnny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Удерживая камень под углом 20-30 градусов к лезвию, аккуратно проводите его вдоль всей режущей кромки, двигаясь от основания к кончику. Повторяйте этот процесс, пока лезвие не станет острым.

Если у секатора есть зубчатая сторона, точите только гладкую сторону. После заточки протрите лезвия, удаляя металлическую стружку, и нанесите немного машинного масла для защиты от коррозии. Соберите секатор и проверьте его работу, убедившись, что лезвия режут легко и ровно.

Как заточить секатор, очень просто
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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