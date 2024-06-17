Группа "Ренессанс страхование" запустит новый пенсионный фонд с целью привлечения 1 млн клиентов

Группа "Ренессанс страхование" решила создать собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) под названием "Ренессанс Накопления". Об этом РБК сообщил генеральный директор страховой компании "Ренессанс Жизнь" Олег Киселёв.
Фонд создаётся с нуля и ожидается, что его регистрация в Банке России произойдёт в ближайшее время, а продукты фонда могут появиться на рынке до конца 2024 года. Финансирование НПФ будет осуществляться за счёт собственных средств группы, однако объём инвестиций пока не раскрывается.
Планируется, что новый пенсионный фонд в течение пяти лет привлечёт 1 миллион клиентов и 100 миллиардов рублей дополнительных активов. Решение о создании НПФ было принято после запуска правительственной программы долгосрочных сбережений, в которой могут участвовать НПФ, но для страховщиков такая возможность пока отсутствует.
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