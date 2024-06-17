Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юным зрителям в Московском Молодежном театре покажут спектакль по Библии
Какие версии Toyota Camry V50 стоит рассмотреть за 1,5 млн рублей: советы эксперта
Мороженое с бананом и шоколадными чипсами: готовим дома
В СССР была актриса, которая совершила революцию в индийском кино
Исследование: корпоративная страховка улучшает имидж компании
"Дивный новый мир" Юрия Грымова покажут в театре "Модерн"
Эксперт Виноградова поделилась советами по восстановлению перещипанных бровей
Сколько растений нужно для квартиры разной площади
Спектакль "Скупой" едет на гастроли
Группа "Ренессанс страхование" запустит новый пенсионный фонд с целью привлечения 1 млн клиентов

СК "Ренессанс Страхование" намерена запустить собственный пенсионный фонд

1:01
Страхование

Группа "Ренессанс страхование" решила создать собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) под названием "Ренессанс Накопления". Об этом РБК сообщил генеральный директор страховой компании "Ренессанс Жизнь" Олег Киселёв.

СК "Ренессанс Страхование" намерена запустить собственный пенсионный фонд
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Фонд создаётся с нуля и ожидается, что его регистрация в Банке России произойдёт в ближайшее время, а продукты фонда могут появиться на рынке до конца 2024 года. Финансирование НПФ будет осуществляться за счёт собственных средств группы, однако объём инвестиций пока не раскрывается.

Планируется, что новый пенсионный фонд в течение пяти лет привлечёт 1 миллион клиентов и 100 миллиардов рублей дополнительных активов. Решение о создании НПФ было принято после запуска правительственной программы долгосрочных сбережений, в которой могут участвовать НПФ, но для страховщиков такая возможность пока отсутствует.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить огурцы в июне?
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
В СНБО Украины заявили, что русские расчехлили ядерное оружие Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Последние материалы
Законопроект о запрете выдачи заработной платы ниже МРОТ внесен в Госдуму
Вадим Дубровицкий: "Две дамочки в сторону северу" — спектакль не для всех?"
Мобильники в виде нейроимплантов будут вживлять в мозг, предсказал Маск
Юрист Моисеев напомнил, кого освободят от комиссии за оплату услуг ЖКХ
Григорий Лепс берёт в жёны 18-летнюю студентку Аврору Кибе
Стало известно, как сделать кошку счастливой
Европейцы осваивают насекомых как новый источник белка
Ветеринары развеяли миф о кошках
Омлет со шпинатом и помидорами: заряд бодрости на весь день
Пять советов по защите кожи до и после тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников