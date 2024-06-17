Группа "Ренессанс страхование" запустит новый пенсионный фонд с целью привлечения 1 млн клиентов

СК "Ренессанс Страхование" намерена запустить собственный пенсионный фонд

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Группа "Ренессанс страхование" решила создать собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) под названием "Ренессанс Накопления". Об этом РБК сообщил генеральный директор страховой компании "Ренессанс Жизнь" Олег Киселёв.

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Фонд создаётся с нуля и ожидается, что его регистрация в Банке России произойдёт в ближайшее время, а продукты фонда могут появиться на рынке до конца 2024 года. Финансирование НПФ будет осуществляться за счёт собственных средств группы, однако объём инвестиций пока не раскрывается.

Планируется, что новый пенсионный фонд в течение пяти лет привлечёт 1 миллион клиентов и 100 миллиардов рублей дополнительных активов. Решение о создании НПФ было принято после запуска правительственной программы долгосрочных сбережений, в которой могут участвовать НПФ, но для страховщиков такая возможность пока отсутствует.