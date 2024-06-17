Певица Наташа Королёва подарила Лолите Милявской особый украинский подарок

Певица Наташа Королёва вручила возобновившей сценическую карьеру Лолите Милявской необычный презент.
Наташа Королёва опубликовала в "Инстаграме"* видео. На кадрах Королёва подходит к сцене и протягивает коллеге некий упакованный в плёнку предмет.
"Сало!" — сообщает обрадованная Лолита, принимая презент с украинским вайбом.
Королёва объясняет публике, что сало очень вкусное. Подарок был вручён на церемонии премии "МУЗ-ТВ".
Ранее Лолита рассказала. что в дополнение к "вкуснейшему" салу шёл также самогон. Спиртной напиток звезда подарила своим музыкантам, а сало пообещала продегустировать позже.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.