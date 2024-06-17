Певица Наташа Королёва подарила Лолите Милявской особый украинский подарок

Наташа Королёва подарила Лолите Милявской сало

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва вручила возобновившей сценическую карьеру Лолите Милявской необычный презент.

Фото: https://vk.com/lolitasu by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman

Наташа Королёва опубликовала в "Инстаграме"* видео. На кадрах Королёва подходит к сцене и протягивает коллеге некий упакованный в плёнку предмет.

"Сало!" — сообщает обрадованная Лолита, принимая презент с украинским вайбом.

Королёва объясняет публике, что сало очень вкусное. Подарок был вручён на церемонии премии "МУЗ-ТВ".

Ранее Лолита рассказала. что в дополнение к "вкуснейшему" салу шёл также самогон. Спиртной напиток звезда подарила своим музыкантам, а сало пообещала продегустировать позже.

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