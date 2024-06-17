BBC Science Focus: преподаватель психологии Алекс Скотт советует завести себе дневник беспокойства, чтобы легче засыпать

3 совета, как заснуть при частых переутомлениях и беспокойствах

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда заснуть трудно из-за банального переутомления, которое может возникнуть даже у взрослых. В результате регулярное недосыпание и переутомление приведёт к появлению тревожных мыслей.

Фото: flickr.com by Хуанедк is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследование, проведённое в 2019 году, выяснило, что люди, которые страдают бессонницей, гораздо чаще перед сном размышляют о недавнем случае, вызвавшем какой-либо конфликт или неловкость, пишет BBC Science Focus.

Преподаватель психологии Кильского университета Алекс Скотт рассказал, как избавиться от переутомления и спокойно заснуть.

Во-первых, совет считать овец перед сном не работает и вы не сможете заставить себя уснуть. Вместо этого лучше сосредоточиться на том, что вы можете контролировать. Например, на обработке собственных эмоций с помощью дневника беспокойства.

Во-вторых, заведите себе дневник беспокойства. Каждый раз перед тем, как отправиться спать, запишите в нём заботы, связанные с работой, здоровьем, общественной жизнью, которые вас тяготят. В идеале — составить на завтра быстрый план того, как вы справитесь с ними.

В-третьих, заведите таймер сна. За час до того, как соберётесь лечь спать, установите будильник и займитесь расслабляющими техниками.