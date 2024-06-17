Жара вносит коррективы: как правильно поливать огород в засушливый период?

Летняя засуха — настоящее испытание для садоводов и огородников. В такие периоды многие задаются вопросом: стоит ли поливать растения из шланга или лучше воздержаться от этого? Разберёмся в тонкостях полива огорода в жаркую погоду.
Плюсы и минусы полива из шланга в жару
Принято считать, что полив из шланга в жаркую погоду — вредная практика, которая может навредить растениям. Действительно, есть ряд существенных минусов такого способа орошения:
холодная вода из шланга резко охлаждает почву и корни растений, что может привести к стрессу и замедлению их роста;
вода быстро испаряется с нагретой почвы, не успевая как следует впитаться;
водяные капли на листьях фокусируют солнечные лучи, что может вызвать ожоги.
Однако есть и плюсы полива из шланга в жару:
он оперативно восполняет дефицит влаги, спасая растения от засухи;
освежает листву, улучшая газообмен и фотосинтез;
снижает температуру приземного слоя воздуха, создавая более комфортные условия.
Так стоит ли поливать огород в жару из шланга?
Ответ зависит от нескольких факторов:
время суток. Самое оптимальное время для полива — утро или вечер, когда солнце не так сильно припекает;
продолжительность полива. Лучше чаще поливать небольшими порциями, а не одноразово обильно;
качество почвы. На рыхлых, хорошо впитывающих влагу грунтах полив более эффективен;
растения. Овощи, ягоды и цветы, особенно молодые, нуждаются в более частом поливе.
В целом, в жаркую погоду полив из шланга оправдан и даже необходим, но важно соблюдать меру и правильно выбирать время и способ орошения. Тогда он поможет сохранить и приумножить ваш урожай.