Жара вносит коррективы: как правильно поливать огород в засушливый период?

Узнайте, нужен ли огороду в жару полив из шланга

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Летняя засуха — настоящее испытание для садоводов и огородников. В такие периоды многие задаются вопросом: стоит ли поливать растения из шланга или лучше воздержаться от этого? Разберёмся в тонкостях полива огорода в жаркую погоду.

Плюсы и минусы полива из шланга в жару

Принято считать, что полив из шланга в жаркую погоду — вредная практика, которая может навредить растениям. Действительно, есть ряд существенных минусов такого способа орошения:

холодная вода из шланга резко охлаждает почву и корни растений, что может привести к стрессу и замедлению их роста;

вода быстро испаряется с нагретой почвы, не успевая как следует впитаться;

водяные капли на листьях фокусируют солнечные лучи, что может вызвать ожоги.

Однако есть и плюсы полива из шланга в жару:

он оперативно восполняет дефицит влаги, спасая растения от засухи;

освежает листву, улучшая газообмен и фотосинтез;

снижает температуру приземного слоя воздуха, создавая более комфортные условия.

Так стоит ли поливать огород в жару из шланга?

Ответ зависит от нескольких факторов:

время суток. Самое оптимальное время для полива — утро или вечер, когда солнце не так сильно припекает;

продолжительность полива. Лучше чаще поливать небольшими порциями, а не одноразово обильно;

качество почвы. На рыхлых, хорошо впитывающих влагу грунтах полив более эффективен;

растения. Овощи, ягоды и цветы, особенно молодые, нуждаются в более частом поливе.

В целом, в жаркую погоду полив из шланга оправдан и даже необходим, но важно соблюдать меру и правильно выбирать время и способ орошения. Тогда он поможет сохранить и приумножить ваш урожай.