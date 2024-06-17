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Жара вносит коррективы: как правильно поливать огород в засушливый период?

Узнайте, нужен ли огороду в жару полив из шланга

1:53
Садоводство » Советы

Летняя засуха — настоящее испытание для садоводов и огородников. В такие периоды многие задаются вопросом: стоит ли поливать растения из шланга или лучше воздержаться от этого? Разберёмся в тонкостях полива огорода в жаркую погоду.

Плюсы и минусы полива из шланга в жару

Принято считать, что полив из шланга в жаркую погоду — вредная практика, которая может навредить растениям. Действительно, есть ряд существенных минусов такого способа орошения:

  • холодная вода из шланга резко охлаждает почву и корни растений, что может привести к стрессу и замедлению их роста;
  • вода быстро испаряется с нагретой почвы, не успевая как следует впитаться;
  • водяные капли на листьях фокусируют солнечные лучи, что может вызвать ожоги.

Однако есть и плюсы полива из шланга в жару:

  • он оперативно восполняет дефицит влаги, спасая растения от засухи;
  • освежает листву, улучшая газообмен и фотосинтез;
  • снижает температуру приземного слоя воздуха, создавая более комфортные условия.

Так стоит ли поливать огород в жару из шланга?

Ответ зависит от нескольких факторов:

  • время суток. Самое оптимальное время для полива — утро или вечер, когда солнце не так сильно припекает;
  • продолжительность полива. Лучше чаще поливать небольшими порциями, а не одноразово обильно;
  • качество почвы. На рыхлых, хорошо впитывающих влагу грунтах полив более эффективен;
  • растения. Овощи, ягоды и цветы, особенно молодые, нуждаются в более частом поливе.

В целом, в жаркую погоду полив из шланга оправдан и даже необходим, но важно соблюдать меру и правильно выбирать время и способ орошения. Тогда он поможет сохранить и приумножить ваш урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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