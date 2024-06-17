Бюрократические доходы: подсчитаны миллиарды, которые государству приносит оформление сделок с недвижимостью

В 2023 году Росреестр заработал на сделках с недвижимостью на миллиард больше

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2023 году Росреестр заработал 32,5 миллиарда рублей, или 109,3% от прогнозировавшегося показателя, следует из отчёта Счётной палаты о проверке исполнения бюджета Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области is licensed under CC0

"Традиционно основную долю доходов Службы составляли поступления государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В 2023 году объём поступлений вырос на 1 миллиард рублей по сравнению с 2022 годом", — уточнил аудитор Счётной палаты Андрей Батуркин на соответствующей коллегии.

К расходам ведомства у проверяющих тоже претензий почти нет — они исполнены на 99,8% с достижением 25 из 26 целевых показателей.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) план по доходам выполнило на 80,5% в связи с решениями ряда акционерных обществ о невыплате дивидендов по итогам 2022 года и сокращением чистой прибыли компаний с госучастием.