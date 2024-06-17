Производство сельхозпродукции на душу населения в Беларуси соответствует уровню развитых стран

Продовольственная безопасность Беларуси оценивается на уровне 100%

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Беларусь занимает следующие позиции в мировом производстве сельскохозяйственной продукции:

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3-е место по производству льноволокна,

4-е место по производству ржи и тритикале,

10-е место по производству гречихи.

Беларусь также входит в топ-20 по производству следующих культур: сахарной свеклы, рапса, овса и картофеля, сообщает sb.by.

Недавно Всемирный банк признал продовольственную безопасность и безопасность в области питания одной из восьми глобальных проблем, требующих комплексного подхода. Уровень продовольственной безопасности по всем категориям продукции в Беларуси оценивается на уровне 95 процентов. Благодаря этому излишки продукции пищевой промышленности страны экспортируются на внешние рынки без ущерба для внутреннего рынка. Только в 2023 году экспорт сельхозпродукции Беларуси достиг 7,93 млрд долларов.

В мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларусь занимает следующие позиции:

6-е место по производству сухого обезжиренного молока,

10-е место по производству масла животного,

12-е место по производству картофеля,

15-е место по производству сухого цельного молока,

16-е место по производству масла рапсового.