Производство сельхозпродукции на душу населения в Беларуси соответствует уровню развитых стран

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Беларусь занимает следующие позиции в мировом производстве сельскохозяйственной продукции:
Беларусь также входит в топ-20 по производству следующих культур: сахарной свеклы, рапса, овса и картофеля, сообщает sb.by.
Недавно Всемирный банк признал продовольственную безопасность и безопасность в области питания одной из восьми глобальных проблем, требующих комплексного подхода. Уровень продовольственной безопасности по всем категориям продукции в Беларуси оценивается на уровне 95 процентов. Благодаря этому излишки продукции пищевой промышленности страны экспортируются на внешние рынки без ущерба для внутреннего рынка. Только в 2023 году экспорт сельхозпродукции Беларуси достиг 7,93 млрд долларов.
В мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларусь занимает следующие позиции:
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