Союзники кошек: кто помогает питомцам отпугивать врагов

Стали известны главные союзники кошек

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Американские учёные стремились выяснить, как кошки метят территорию и отпугивают врагов.

Фото: unsplash.com by Mikhail Vasilyev is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В ходе исследования изучались химические вещества, содержащиеся в моче животных.

Неожиданно выяснилось, что за "производство" секрета отвечают маленькие союзники питомцев — парные железы, причём состав секрета у каждого животного уникален.

Эксперты в области биологии из Калифорнийского университета в Дейвисе исследовали секрет бенгальской кошки.

Они установили, что эти элементы могут производиться бактериями, которые живут в симбиозе с животными. По словам учёных, именно бактерии отвечают за большую часть выделяемого секрета.

Однако до сих пор остаётся неясным, как они попадают в организм кошек и почему разные породы имеют разный запах.