Американские учёные стремились выяснить, как кошки метят территорию и отпугивают врагов.
В ходе исследования изучались химические вещества, содержащиеся в моче животных.
Неожиданно выяснилось, что за "производство" секрета отвечают маленькие союзники питомцев — парные железы, причём состав секрета у каждого животного уникален.
Эксперты в области биологии из Калифорнийского университета в Дейвисе исследовали секрет бенгальской кошки.
Они установили, что эти элементы могут производиться бактериями, которые живут в симбиозе с животными. По словам учёных, именно бактерии отвечают за большую часть выделяемого секрета.
Однако до сих пор остаётся неясным, как они попадают в организм кошек и почему разные породы имеют разный запах.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.