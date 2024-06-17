Мороженое из инжира: леденящее лакомство

Если вы любите мороженое, то предлагаем попробовать что-нибудь вкусненькое и полезное. Например, вы можете приготовить мороженое из инжира. Тем более нет лучшего способа победить летнюю жару, чем насладиться вкусным леденящим десертом.
Фото: flickr.com by Emi Yañez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
1 литр молока
2 стакана сушёного инжира
2 стакана сгущённого молока
1/2 стакана сухого молока
Приготовление
Возьмите широкую кастрюлю, добавьте в неё сушёный инжир и 3 стакана молока. Хорошо перемешайте и варите смесь 15 минут на среднем огне.
Когда смесь остынет, измельчите её в блендере. Возьмите глубокую миску и вылейте туда смесь вместе с оставшимися 3 стаканами молока. Также в смесь добавьте сухое молоко и сгущёнку. Хорошо взбейте.
Переложите смесь в контейнер. Заморозьте минимум на 3-4 часа. Затем снова взбейте смесь миксером до получения однородной массы и перелейте в алюминиевый контейнер. Заморозьте в течение ночи.