Мороженое из инжира: леденящее лакомство

Готовим мороженое из инжира

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите мороженое, то предлагаем попробовать что-нибудь вкусненькое и полезное. Например, вы можете приготовить мороженое из инжира. Тем более нет лучшего способа победить летнюю жару, чем насладиться вкусным леденящим десертом.

Фото: flickr.com by Emi Yañez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 литр молока

2 стакана сушёного инжира

2 стакана сгущённого молока

1/2 стакана сухого молока

Приготовление