Американские маслкары вымирают? Исследование раскрывает секрет их важности для семейных уз

Маслкары: последний бастион Ford Mustang и их важность для семейных традиций

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Американские маслкары теряют популярность: Chevrolet Camaro уходит с рынка, Dodge переходит на электрические модели, а традиционный Charger с V8 будет доступен лишь до конца года.

Фото: flickr. com by Rob Olivera is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ford Mustang остается единственным маслкаром с V8, и компания намерена продолжать его производство. Исследование компании American Muscle показало, что 56% американцев не считают электрический Dodge Charger Daytona "настоящим" маслкаром.

Исследование также выявило, что владение маслкарами способствует укреплению семейных связей, особенно между отцами и детьми, через совместные работы и поездки. Ford Mustang признан самым популярным маслкаром среди отцов, привлекая своим дизайном, мощностью и производительностью.