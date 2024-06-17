Американские маслкары вымирают? Исследование раскрывает секрет их важности для семейных уз

Американские маслкары теряют популярность: Chevrolet Camaro уходит с рынка, Dodge переходит на электрические модели, а традиционный Charger с V8 будет доступен лишь до конца года.
Ford Mustang остается единственным маслкаром с V8, и компания намерена продолжать его производство. Исследование компании American Muscle показало, что 56% американцев не считают электрический Dodge Charger Daytona "настоящим" маслкаром.
Исследование также выявило, что владение маслкарами способствует укреплению семейных связей, особенно между отцами и детьми, через совместные работы и поездки. Ford Mustang признан самым популярным маслкаром среди отцов, привлекая своим дизайном, мощностью и производительностью.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.