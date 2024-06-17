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Сборы по некредитному страхованию жизни в России увеличились на 77,5% в первом квартале 2024 года

Клиенты страхования жизни отдают предпочтение безопасным стратегиям, исключая риск

2:57
Страхование

Сборы по некредитному страхованию жизни значительно увеличились в первом квартале 2024 года, составив 177,5 млрд рублей, что на 77,5% больше, чем в прошлом году, согласно данным Банка России. Объём взносов по накопительному страхованию жизни (НСЖ) вырос ещё сильнее — на 84,1%, достигнув 124 млрд рублей.

Клиенты страхования жизни отдают предпочтение безопасным стратегиям, исключая риск
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

Регулятор отметил, что среди продуктов некредитного страхования жизни наибольшей популярностью пользуются консервативные программы с доходностью, не зависящей от рыночных колебаний. В частности, 85% взносов по НСЖ за первый квартал пришлись на программы без участия страхователей в инвестиционном доходе страховщика. Большая часть сборов (75%) пришлась на программы с единовременными взносами, около 19% — на взносы по ранее заключенным договорам с регулярными взносами, и 7% — на новые полисы с регулярными взносами.

В ЦБ также отметили, что высокий рост некредитного страхования жизни происходил в условиях привлекательных ставок по банковским вкладам.

"Если говорить исключительно про доходность продуктов страхования жизни, оставив иные преимущества в стороне, то видно, что часть клиентов предпочитает прогнозируемую доходность и договоры страхования жизни с фиксированной доходностью. Другая часть готова осторожно инвестировать, держа львиную долю вложенных денег в "защищённой" части страхового продукта (если инвестиции сработают в минус, то эта сумма в любом случае вернется клиенту). И ещё одна группа клиентов готова смело инвестировать с большим риском в надежде на растущий рынок", — считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев.

Страховщики подтверждают рост спроса на программы с гарантированными ставками, доходность которых не зависит от рыночной ситуации. Многие клиенты стремятся зафиксировать высокую доходность на долгосрочный период — от 3 до 5 лет, как сообщили "РГ" в "Капитал Лайф Страхование Жизни".

По данным компании, средний возраст клиентов при заключении договора НСЖ составляет 46 лет. Пик популярности накопительных программ приходится на возрастную группу 36-45 лет, на долю которой приходится 30% всех договоров НСЖ. Люди младше 36 лет заключают 22% всех договоров НСЖ, что свидетельствует о заинтересованности в таких программах среди различных возрастных сегментов. Женщины составляют 74% клиентов, оформляющих накопительные договоры, добавили в "Капитал Лайф Страхование Жизни".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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