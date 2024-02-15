В Пентагоне вспомнили "старую песню о главном"

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Джон Кирби предупредил Россию о недопустимости вмешательства в выборы в США

1:13
Мир

Антироссийская истерия нарастает по мере приближения выборов президента в США.

Джон Кирби предупредил Россию о недопустимости вмешательства в выборы в США
Фото: Liu Jie/XinHua

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США противостоят России по всему миру и намерены продолжать эту политику и дальше. Также он предупредил Россию о том, что "следует держаться подальше от американских выборов", намекая на "русский след" в ходе выборов 2016 года. 

Между тем, буквально накануне Владимир Путин заявил, что Россия не имеет никакого желания вмешиваться в ход выборов в США и он как президент РФ будет работать с любым президентом, которому отдадут предпочтение избиратели в США. В то же время Путин отметил, что для России более выгоден Джо Байден, нежели Дональд Трамп в силу его опытности и предсказуемости.

Дональд Трамп обещает в случае победы добиться примирения на Украине, собрать за одним столом Владимира Путина и Владимира Зеленского, поскольку он "хорошо знает обоих".

Следует иметь ввиду, что даже самые благожелательные к России политики в США, например, Вивек Рамасвами-бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, видят в России не столько полноценного союзника, сколько ситуативного партнёра в деле противостояния с Китаем. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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