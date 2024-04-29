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В Европе всё ещё верят в эффективность антироссийских санкций: на этот раз своё мнение высказали во Франции

Министр экономики Франции продолжает верить в эффективность санкций против РФ

1:00
Экономика

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр до сих пор поддерживает эффективность санкций ЕС против России, утверждая, что они заставляют Россию увеличивать военные расходы.

Министр экономики Франции продолжает верить в эффективность санкций против РФ
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию

Он считает, что рост российской экономики связан только с военными затратами и отсутствием инвестиций в инновации.

В марте 2022 года Ле Мэр заявил о начале "тотальной экономической войны" против России и о высокой эффективности санкций. На текущий момент ЕС ввел 13 пакетов санкций и рассматривает введение 14-го, сообщает ТАСС.

Однако Международный валютный фонд отмечает рост российской экономики на уровне 3,6% в 2023 году с перспективой улучшения прогнозов на последующие годы, в то время как прогноз роста экономики Франции на 2024 год составляет около 0,7%.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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