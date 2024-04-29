В Европе всё ещё верят в эффективность антироссийских санкций: на этот раз своё мнение высказали во Франции

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр до сих пор поддерживает эффективность санкций ЕС против России, утверждая, что они заставляют Россию увеличивать военные расходы.
Он считает, что рост российской экономики связан только с военными затратами и отсутствием инвестиций в инновации.
В марте 2022 года Ле Мэр заявил о начале "тотальной экономической войны" против России и о высокой эффективности санкций. На текущий момент ЕС ввел 13 пакетов санкций и рассматривает введение 14-го, сообщает ТАСС.
Однако Международный валютный фонд отмечает рост российской экономики на уровне 3,6% в 2023 году с перспективой улучшения прогнозов на последующие годы, в то время как прогноз роста экономики Франции на 2024 год составляет около 0,7%.
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