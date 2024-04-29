Как увеличить количество дождевых червей в почве: посадите это растение

Говорим о пользе дождевых червей

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Дождевые черви являются важными животными для здоровой почвы. Они помогают её рыхлению, улучшают её структуру и обогащают её питательными веществами. Однако, в некоторых случаях, количество дождевых червей в почве может быть недостаточным. Чтобы решить эту проблему, можно использовать специальное растение - лободу.

Лобода, или ромашка-лобода, является одним из самых эффективных растений для привлечения дождевых червей в почву. Ее корни выделяют вещества, которые привлекают червей и стимулируют их активность. Кроме того, лобода обладает мощными корнями, которые проникают глубоко в почву и создают хорошие условия для обитания червей.

Для того, чтобы увеличить количество дождевых червей в почве, необходимо посадить лободу на участке, где они отсутствуют или их количество недостаточно. Лобода предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Поэтому перед посадкой необходимо подготовить почву, убедившись, что она достаточно влажная и плодородная.

Посадка лободы производится весной или осенью. Растение можно высадить как семенами, так и черенками. При посадке семян, необходимо соблюдать расстояние между ними около 10 см, чтобы растения имели достаточно места для роста. При посадке черенков, их следует укоренить в воде и затем пересадить в почву.

После посадки лободы, необходимо регулярно поливать растение и подкармливать органическими удобрениями. Это поможет ему быстрее развиваться и привлечь дождевых червей. Кроме того, необходимо следить за состоянием почвы и при необходимости рыхлить ее, чтобы обеспечить червям доступ к кислороду.

Помимо лободы, существуют и другие растения, которые могут привлечь дождевых червей в почву. Например, это многолетние травы, такие как клевер, люцерна и рожь. Они также обладают корнями, которые привлекают червей и улучшают почву.