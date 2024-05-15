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Очень вкусное молоко с абрикосовым пюре и шафраном: нормализует сон и укрепляет иммунитет

Абрикосовое молоко с шафраном: для крепкого сна

0:55
Еда

Любите молоко, но при этом хочется необычных вкусовых ощущений? Тогда это рецепт для вас. Молоко с шафраном и абрикосами — очень полезное, оно даже способствует укреплению иммунитета.

Абрикосовое молоко с шафраном: для крепкого сна
Фото: wikimapia by Ukko-wc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

В шафране содержатся полезные антиоксиданты, которые помогают нормализовать сон. 

Ингредиенты

  • 250 мл молока
  • 2 столовые ложки абрикосов
  • Лемонграсс
  • 1 столовая ложка сухого молока
  • Шафран
  • 1,5 столовой ложки сахара
  • 1 палочка корицы

Приготовление

  1. Вскипятите молоко. Приготовьте абрикосовое пюре, замочив курагу и сделав из неё пюре.
  2. Добавьте в молоко шафран, корицу и измельчённый лемонграсс. Через некоторое время добавьте абрикосовое пюре и сахар.
  3. Дайте настояться около 30 минут и добавьте немного сухого молока.
Молоко с шафраном
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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