Очень вкусное молоко с абрикосовым пюре и шафраном: нормализует сон и укрепляет иммунитет

Абрикосовое молоко с шафраном: для крепкого сна

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите молоко, но при этом хочется необычных вкусовых ощущений? Тогда это рецепт для вас. Молоко с шафраном и абрикосами — очень полезное, оно даже способствует укреплению иммунитета.

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В шафране содержатся полезные антиоксиданты, которые помогают нормализовать сон.

Ингредиенты

250 мл молока

2 столовые ложки абрикосов

Лемонграсс

1 столовая ложка сухого молока

Шафран

1,5 столовой ложки сахара

1 палочка корицы

Приготовление

Вскипятите молоко. Приготовьте абрикосовое пюре, замочив курагу и сделав из неё пюре. Добавьте в молоко шафран, корицу и измельчённый лемонграсс. Через некоторое время добавьте абрикосовое пюре и сахар. Дайте настояться около 30 минут и добавьте немного сухого молока.