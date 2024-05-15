Очень вкусное молоко с абрикосовым пюре и шафраном: нормализует сон и укрепляет иммунитет
Абрикосовое молоко с шафраном: для крепкого сна
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Любите молоко, но при этом хочется необычных вкусовых ощущений? Тогда это рецепт для вас. Молоко с шафраном и абрикосами — очень полезное, оно даже способствует укреплению иммунитета.
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В шафране содержатся полезные антиоксиданты, которые помогают нормализовать сон.
Ингредиенты
- 250 мл молока
- 2 столовые ложки абрикосов
- Лемонграсс
- 1 столовая ложка сухого молока
- Шафран
- 1,5 столовой ложки сахара
- 1 палочка корицы
Приготовление
- Вскипятите молоко. Приготовьте абрикосовое пюре, замочив курагу и сделав из неё пюре.
- Добавьте в молоко шафран, корицу и измельчённый лемонграсс. Через некоторое время добавьте абрикосовое пюре и сахар.
- Дайте настояться около 30 минут и добавьте немного сухого молока.
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