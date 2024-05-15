Как прогнать с участка своих, чужих и бездомных кошек?

Животным на огороде не место

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Кошки часто становятся любимцами в наших семьях. Однако, иногда они могут стать настоящей проблемой, особенно если они постоянно появляются на нашем участке. Шерстяные следы на мебели, выкопанные цветочные клумбы и запах мочи - все это может испортить наше настроение и отношение к нашим любимым кошкам.

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Первым и самым простым способом является использование ароматических средств. Кошки не любят запахи цитрусовых, мяты, лаванды и других ароматов. Поэтому, можно разместить вокруг участка ароматические свечи, саше или спреи с указанными запахами. Также можно посадить на участке растения, которые отпугивают кошек, например, розмарин, чеснок или лаванду. Однако, следует учитывать, что некоторые растения могут быть опасны для кошек, поэтому перед посадкой необходимо проконсультироваться с ветеринаром.

Ещё одним эффективным способом является использование специальных репеллентов для кошек. Эти средства содержат натуральные ингредиенты, которые отпугивают животных, но не наносят им вреда. Репелленты можно распылять на участке или наносить на поверхности, которые часто посещают кошки. Однако, перед использованием необходимо убедиться, что средство безопасно для детей и других животных.

Если кошки постоянно появляются на участке соседей, можно попросить их помочь вам в решении этой проблемы. Вместе вы можете установить специальные заграждения, которые будут мешать кошкам заходить на вашу территорию. Также можно попросить соседей не кормить кошек на улице, так как это может привлекать их на ваш участок.

Если все вышеперечисленные способы не помогают, можно обратиться к профессиональным услугам. Существуют специальные компании, которые занимаются прогоном животных с участков. Они используют различные методы, например, установку ультразвуковых устройств или применение химических репеллентов.