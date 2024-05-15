"Тебя уже показывают по телевизору, а денег нет": Павел Дедищев рассказал, сколько платят начинающим комикам на ТНТ

Комик Павел Дедищев в YouTube-шоу "Страхи" признался, что в первые годы работы на канале ТНТ в программе Stand Up ему не хватало денег.
Он отметил, что уже на второй или третий год работы на телеканале работа превратилась в рутину.
"Это ж вроде телевизор, а ощущение безнадеги. Нет ни денег, ни хрена, тебя уже показывают по телевизору, а денег нет", — поделился он.
Но он считает, что-то время было лучшим, так как закаляло его.
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