"Тебя уже показывают по телевизору, а денег нет": Павел Дедищев рассказал, сколько платят начинающим комикам на ТНТ

Комик Дедищев рассказал об отсутствии денег в первые годы работы на Stand Up

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Павел Дедищев в YouTube-шоу "Страхи" признался, что в первые годы работы на канале ТНТ в программе Stand Up ему не хватало денег.

Фото: youtube.com by канал Елизавета Варвара Аранова is licensed under public domain

Он отметил, что уже на второй или третий год работы на телеканале работа превратилась в рутину.

"Это ж вроде телевизор, а ощущение безнадеги. Нет ни денег, ни хрена, тебя уже показывают по телевизору, а денег нет", — поделился он.

Но он считает, что-то время было лучшим, так как закаляло его.

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