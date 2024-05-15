Стало известно, сколько заработала Бритни Спирс на скандальных мемуарах

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Бритни Спирс заработала на выпущенных мемуарах 40 миллионов долларов

1:03
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская поп-певица Бритни Спирс в прошлом году выпустила книгу воспоминаний под названием "Женщина во мне", на которой смогла заработать 40 миллионов долларов. Об этом пишет US Weekly.

Бритни Спирс заработала на выпущенных мемуарах 40 миллионов долларов
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Бритни Спирс в Инстаграм is licensed under public domain

Журналисты отмечают и то, что доход исполнительнице продолжают приносить и старые хиты. Один из источников, с которым удалось связаться представителям прессы, рассказал, что больше всего денег артистка тратит на путешествия и отдых.

Так, в гардеробе Спирс много одежды, которую она заказывает в онлайн-магазинах, однако она предпочитает масс-маркет, а не люксовые бренды. При этом она не желает средств на роскошные поездки — например, на Бора-Бора или Гавайи.

Для Бритни Спирс такое транжирство может закончиться печально, так как после окончания опеки над ней, никто не следит за финансовым планом исполнительницы.

Ранее Юлианна Караулова высказалась об откровенных фотосессиях.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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