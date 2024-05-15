Стало известно, сколько заработала Бритни Спирс на скандальных мемуарах

Бритни Спирс заработала на выпущенных мемуарах 40 миллионов долларов

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская поп-певица Бритни Спирс в прошлом году выпустила книгу воспоминаний под названием "Женщина во мне", на которой смогла заработать 40 миллионов долларов. Об этом пишет US Weekly.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Бритни Спирс в Инстаграм is licensed under public domain

Журналисты отмечают и то, что доход исполнительнице продолжают приносить и старые хиты. Один из источников, с которым удалось связаться представителям прессы, рассказал, что больше всего денег артистка тратит на путешествия и отдых.

Так, в гардеробе Спирс много одежды, которую она заказывает в онлайн-магазинах, однако она предпочитает масс-маркет, а не люксовые бренды. При этом она не желает средств на роскошные поездки — например, на Бора-Бора или Гавайи.

Для Бритни Спирс такое транжирство может закончиться печально, так как после окончания опеки над ней, никто не следит за финансовым планом исполнительницы.

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