Зачем при подготовке к старту космического корабля его ярко освещают сотней мощных ламп

РКК "Энергия" показала контрольную засветку солнечных батарей "Прогресса МС-27"

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

На Байконуре полным ходом идёт подготовка к старту космического грузовика "Прогресс МС-27", намеченного на 30 мая. Об очередном её этапе рассказали в РКК "Энергия".

Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

Корабль поместили на испытательный стенд, на котором его ярко освещали порядка 130 мощных светильников. Это контрольная засветка солнечных батарей, необходимая для проверки их работоспособности и измерения КПД.

В сообщении приведены впечатляющие размеры панелей:

размах "крыльев" - 10,7 метра,

площадь около 8 квадратных метров.

Энергоэффективность кремниевых солнечных панелей безобразно низкая — даже недостижимый теоретический предел меньше 30%. Но возможно, в скором времени их заменят перовскитные батареи.