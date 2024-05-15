Зачем при подготовке к старту космического корабля его ярко освещают сотней мощных ламп

На Байконуре полным ходом идёт подготовка к старту космического грузовика "Прогресс МС-27", намеченного на 30 мая. Об очередном её этапе рассказали в РКК "Энергия".
Корабль поместили на испытательный стенд, на котором его ярко освещали порядка 130 мощных светильников. Это контрольная засветка солнечных батарей, необходимая для проверки их работоспособности и измерения КПД.
В сообщении приведены впечатляющие размеры панелей:
Энергоэффективность кремниевых солнечных панелей безобразно низкая — даже недостижимый теоретический предел меньше 30%. Но возможно, в скором времени их заменят перовскитные батареи.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.