Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Екатеринбурге Lada по-прежнему лидирует, но растёт интерес к китайским авто
Как восстановить растение после заморозков
Александр Петров не всё рассказывает про свою жену
NYT собрала жалобы американских фермеров на магнитную бурю
Елена Воробей рассказала о серьезных конфликтах с единственной дочерью
Риелтор Жук посоветовала перед сдачей квартиры максимально осветить её
Как сохранить колени при тренировках?
Ветеринары рассказали о тяжелом дыхании собаки
Косметолог Малкина рассказала об основных ошибах в лечении акне
Топ упражнений для пресса: быстрые и эффективные тренировки

Идеальный пресс: тренировки в домашних условиях

0:53
Спорт

Для эффективной тренировки пресса существует множество упражнений, и выбор наиболее подходящих зависит от ваших целей и физической подготовки.

СУПЕР ПРЕСС за 8 минут! ГДЕ УГОДНО!

Одним из самых эффективных упражнений для пресса является скручивание на скамье или на полу. Оно отлично развивает прямые и косые мышцы живота. Еще одним полезным упражнением является подъем ног в висе, которое хорошо нагружает нижнюю часть пресса.

Для работающих людей и тех, кто предпочитает тренироваться дома, отличным вариантом будут скручивания на фитболе, а также становиться в планку.

Важно помнить о правильной технике выполнения упражнений и регулярности тренировок.

Кроме того, разнообразие в упражнениях способствует эффективному тренировочному процессу и позволяет развивать все группы мышц пресса.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Российское наступление на Харьков подходит к кульминации Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Последние материалы
Как восстановить растение после заморозков
Александр Петров не всё рассказывает про свою жену
NYT собрала жалобы американских фермеров на магнитную бурю
Елена Воробей рассказала о серьезных конфликтах с единственной дочерью
Риелтор Жук посоветовала перед сдачей квартиры максимально осветить её
Как сохранить колени при тренировках?
Ветеринары рассказали о тяжелом дыхании собаки
Косметолог Малкина рассказала об основных ошибах в лечении акне
Артиста из "Уральских пельменей" Соколова обманул таксист в Турции
Группа "Пропаганда" получает угрозы от украинских ботов после концерта в зоне СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников