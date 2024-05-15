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Загадка потери бровей: четыре неожиданные причины

Неожиданные причины, которые могут привести к потере бровей

0:56
Моя семья » Красота и стиль

Профессиональный взгляд на потерю бровей: четыре причины, о которых вы могли не догадываться.

Неожиданные причины, которые могут привести к потере бровей
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Возрастные изменения: с возрастом брови становятся тоньше и реже из-за потери полезных элементов. Регулярный уход и правильное питание могут замедлить этот процесс.
  2. Кожные заболевания: экзема и псориаз могут вызвать выпадение бровей из-за зуда и повреждения волосяных фолликул. Важно обращаться к дерматологу при первых признаках.
  3. Частая коррекция: излишнее вмешательство бровевых мастеров может повредить волосяные фолликулы, приводя к постепенной потере бровей. Минимизация коррекции может предотвратить этот эффект.
  4. Воздействие стресса: серьезные эмоциональные переживания могут спровоцировать выпадение волос, включая брови. Поддержка психического здоровья может смягчить этот фактор.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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