Загадка потери бровей: четыре неожиданные причины
Неожиданные причины, которые могут привести к потере бровей
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Профессиональный взгляд на потерю бровей: четыре причины, о которых вы могли не догадываться.
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
- Возрастные изменения: с возрастом брови становятся тоньше и реже из-за потери полезных элементов. Регулярный уход и правильное питание могут замедлить этот процесс.
- Кожные заболевания: экзема и псориаз могут вызвать выпадение бровей из-за зуда и повреждения волосяных фолликул. Важно обращаться к дерматологу при первых признаках.
- Частая коррекция: излишнее вмешательство бровевых мастеров может повредить волосяные фолликулы, приводя к постепенной потере бровей. Минимизация коррекции может предотвратить этот эффект.
- Воздействие стресса: серьезные эмоциональные переживания могут спровоцировать выпадение волос, включая брови. Поддержка психического здоровья может смягчить этот фактор.
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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова