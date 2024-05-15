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Дешевеет несмотря на инфляцию: как российским водителям удаётся снижать цену на ОСАГО

"Сравни": ОСАГО подешевел на 3% в 2024 году

1:39
Страхование

Полисы ОСАГО в первом квартале 2024 года подешевели несмотря на повышенный рост инфляции в стране, сообщают "Известия" со ссылкой на портал "Сравни".

"Сравни": ОСАГО подешевел на 3% в 2024 году
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Отмечается, что цена обязательной "автогражданки" уменьшилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году и составила 6,8 тысяч рублей.

Участники страхового рынка подтвердили снижение цен на полисы ОСАГО. Компании отметили, что это произошло во многом благодаря уменьшению числа ДТП.

Еще одна причина удешевления ОСАГО — активная конкуренция страховщиков за клиентов, пояснил Александр Крайник из «Сравни». Хорошие финансовые результаты 2023 года позволяют игрокам предлагать скидки клиентам, чтобы привлечь безаварийных водителей.

Кроме того, водители стали чаще страховать подержанные авто, что, вкупе с активным использование неоригинальных запчастей при ремонте, также влияет на стоимость полиса, считают страховщики.

Мнения компаний насчёт дальнейшего снижения цены на ОСАГО разделились. В «Совкомбанк Страховании» и АСТ считают, что оно навряд ли возможно. В «Абсолют Страховании» прогнозируют, что средняя стоимость полиса продолжит уменьшаться за счёт улучшения защиты от страхового мошенничества и возможности оформления краткосрочных договоров ОСАГО.

Ранее "Ингосстрах" сообщил о снижении числа ДТП в Санкт-Петербурге.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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