Гастроэнтеролог Кашух: гастрит без лечения может спровоцировать язву, анемию и даже онкологию

Россиянам рассказали, что гастрит без лечения может привести к язве и онкологии

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастрит, несмотря на то, что является распространённым заболеванием желудка и проявляется, как правило, максимум легким недомоганием, без лечения может привести к серьёзным последствиям, рассказала кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест", гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Фото: Сайт Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По её словам, у гастрита две формы: острая и хроническая. Острая возникает в результате попадания в желудок вредоносных микроорганизмов, например, кишечной палочки, стрептококка и стафилококка. Ещё одной причиной возникновения острого гастрита может быть травма, например, при проглатывании острого предмета. Хроническая форма зависит от жизнедеятельности бактерии хеликобактер пилори, которая производит аммиак и уреазу. Они защищают бактерию и разрушают слизистую желудка.

"При остром гастрите ощущается боль в верхней части живота, тяжесть и вздутие после еды, тошнота, рвота, повышение температуры до 37,5 градуса. При хроническом гастрите у пациентов наблюдается тяжесть в верхней части живота. Без лечения оба вида заболевания могут спровоцировать язву желудка, анемию из-за кровопотери при язве, онкологию (постоянное воспаление способно привести к трансформации клеток стенок желудка в злокачественные)", — разъяснила Екатерина Кашух.

Если у вас есть проблемы с желудком, то обязательно обратитесь к гастроэнтерологу. При диагнозе "острый гастрит" нужно будет соблюдать диету без жирного, жареного и острого, а также исключить газированные напитки, слишком горячие и слишком холодные блюда. При хроническом гастрите необходимо лечить хеликобактериоз, передаёт издание "Вести Подмосковья".