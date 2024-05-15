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Гастроэнтеролог Кашух: гастрит без лечения может спровоцировать язву, анемию и даже онкологию

Россиянам рассказали, что гастрит без лечения может привести к язве и онкологии

1:55
Здоровье

Гастрит, несмотря на то, что является распространённым заболеванием желудка и проявляется, как правило, максимум легким недомоганием, без лечения может привести к серьёзным последствиям, рассказала кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест", гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Россиянам рассказали, что гастрит без лечения может привести к язве и онкологии
Фото: Сайт Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По её словам, у гастрита две формы: острая и хроническая. Острая возникает в результате попадания в желудок вредоносных микроорганизмов, например, кишечной палочки, стрептококка и стафилококка. Ещё одной причиной возникновения острого гастрита может быть травма, например, при проглатывании острого предмета. Хроническая форма зависит от жизнедеятельности бактерии хеликобактер пилори, которая производит аммиак и уреазу. Они защищают бактерию и разрушают слизистую желудка.

"При остром гастрите ощущается боль в верхней части живота, тяжесть и вздутие после еды, тошнота, рвота, повышение температуры до 37,5 градуса. При хроническом гастрите у пациентов наблюдается тяжесть в верхней части живота. Без лечения оба вида заболевания могут спровоцировать язву желудка, анемию из-за кровопотери при язве, онкологию (постоянное воспаление способно привести к трансформации клеток стенок желудка в злокачественные)", — разъяснила Екатерина Кашух.

Если у вас есть проблемы с желудком, то обязательно обратитесь к гастроэнтерологу. При диагнозе "острый гастрит" нужно будет соблюдать диету без жирного, жареного и острого, а также исключить газированные напитки, слишком горячие и слишком холодные блюда. При хроническом гастрите необходимо лечить хеликобактериоз, передаёт издание "Вести Подмосковья".

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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