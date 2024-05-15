"Седая бабушка": Киркоров продолжает экспериментировать с имиджем

Народный артист России Филипп Киркоров появился на мероприятии с седым каре. Свой новый имидж он продемонстрировал в блоге.
57-летний музыкант стал гостем светского мероприятия РИВ ГОШ, на котором представляли нового амбассадора парфюмерного бренда JusBox — Диму Билана. Филипп Киркоров удивил публику своим седым каре. Для выхода он выбрал серый брючный костюм с жилеткой, белую рубашку, галстук и очки для зрения.
Недавно Филипп Киркоров подал в суд исковое заявление против певицы Любови Успенской, которая назвала его "женоненавистником". Артист требует взыскать с исполнительно 10 миллионов рублей компенсации, так как считает, что обвинение порочит его честь и достоинство.
Однако адвокат Сергей Жорин уверен, что даже если суд встанет на сторону Киркорова, ему назначат выплату не больше миллиона рублей.
Ранее бывшая жена Игоря Сивова отреагировала на развод экс-возлюбленного с певицей Нюшей.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.