"Седая бабушка": Киркоров продолжает экспериментировать с имиджем

Певец Филипп Киркоров вышел в свет с седым каре

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров появился на мероприятии с седым каре. Свой новый имидж он продемонстрировал в блоге.

Фото: youtube.com by канал МУЗ is licensed under public domain

57-летний музыкант стал гостем светского мероприятия РИВ ГОШ, на котором представляли нового амбассадора парфюмерного бренда JusBox — Диму Билана. Филипп Киркоров удивил публику своим седым каре. Для выхода он выбрал серый брючный костюм с жилеткой, белую рубашку, галстук и очки для зрения.

Недавно Филипп Киркоров подал в суд исковое заявление против певицы Любови Успенской, которая назвала его "женоненавистником". Артист требует взыскать с исполнительно 10 миллионов рублей компенсации, так как считает, что обвинение порочит его честь и достоинство.

Однако адвокат Сергей Жорин уверен, что даже если суд встанет на сторону Киркорова, ему назначат выплату не больше миллиона рублей.

Ранее бывшая жена Игоря Сивова отреагировала на развод экс-возлюбленного с певицей Нюшей.