Белый дом назвал комментарии Трампа о НАТО "ужасающими и безумными"

Трамп поощрял бы Россию нападать на членов НАТО: "Музыка для ушей Путина"

4:30 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка Мексика

Итак, Дональд Трамп заявил, что "поощрил бы” Россию напасть на любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполняют свои финансовые обязательства.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Враги и союзники

Во время его часовой речи в Гаррисберге в Пенсильвании он вспомнил, как сказал неназванному европейскому главе государства на неофициальной встрече НАТО, когда он был президентом, что США не будут защищать страны, которые были "правонарушителями”.

Администрация Джо Байдена немедленно осудила комментарии экс-президента.

"Поощрение вторжений кровожадных режимов в наших ближайших союзников является ужасающим и безумным — и это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику дома”, — сказано в заявлении Белого дома.

Мнение Вашингтона подхватил сразу и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что военный блок по-прежнему готов и способен защищать всех членов альянса.

"Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску. Я ожидаю, что независимо от того, кто победит на президентских выборах, США останутся сильным и преданным союзником НАТО”, — отметил он.

Однако немало у Трампа и сторонников. Например, экс-губернатор Нью-Джерси от республиканской партии Крис Кристи.

Правда, Кристи утверждала, что комментарии Трампа о России соответствовали его "любви” к российскому лидеру Владимиру Путину и "другим диктаторам", осудив это.

Другим республиканцем, выступившим в поддержку Трампа, был сенатор США от Флориды Марко Рубио.

"Трамп говорил об истории, которая произошла в прошлом, когда он был президентом. Он не выводил нас из НАТО, и американские войска были размещены по всей Европе тогда, как и сегодня. Он сказал, что НАТО было разорено до тех пор, пока он не пришел к власти, потому что люди не платили свои взносы, и он использовал рычаги давления, чтобы заставить их действовать в полную силу”, — заявил Рубио в интервью CNN.

Однако политический комментатор Алиса Фара Гриффин вообще сказала, что комментарии Трампа, должно быть, были "музыкой” для ушей Владимира Путина.

Кстати, ещё до комментариев Трампа по НАТО европейские столицы на днях корректировали свои ожидания от поддержки и сотрудничества со стороны США в случае второго президентства Трампа.

Пресловутые 2 процента

Напомним, страны НАТО в 2014 году договорились остановить сокращение расходов, которое они провели после холодной войны, и перейти к отчислению 2 процента своего ВВП на оборону альянса к 2024 году.

А уже во время своей предвыборной кампании 2016 года Трамп встревожил партнёров, предупредив, что США под его руководством могут отказаться от обязательств по договору НАТО и встать на защиту лишь тех членов, которые соответствуют целевому показателю альянса в 2 процента.

По состоянию на 2022 год НАТО сообщило, что из нынешних 31 страны-члена НАТО лишь 7 выполняли это обязательство — по сравнению с тремя в 2014 году. Но спецоперация РФ на Украине стимулировала дополнительные военные расходы некоторых членов НАТО.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне того, что республиканцы в Конгрессе всё более скептически относятся к предоставлению дополнительной помощи Украине, поскольку контрнаступление не удалось, да и вообще и ВСУ положение сегодня весьма незавидное.

Преследования Трампа

Что касается поддержки простых американцев — в опросах общественного мнения Трамп показал высокие результаты. И на данный момент Байден бы не победил на выборах. Тем не менее, нынешняя власть продолжает преследовать его — ему предъявлено свыше 90 уголовных обвинений.

Обвинения содержатся в четырёх отдельных обвинительных актах в различных юрисдикциях. В них утверждается, что он пытался подорвать результаты проигранных выборов, незаконно хранил госсекреты после своего президентства и ещё много чего.

Сам Трамп не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Но нынешняя власть мечтает устранить опасного конкурента, который в случае победы сотрёт многих в порошок...