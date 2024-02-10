Почему Дональд Трамп не хочет помогать Украине, а Джо Байден хочет

Дональд Трамп не хочет помогать Украине из-за бессмысленности

3:49 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка Мексика

Итак, Дональд Трамп постоянно заявляет, что нельзя помогать Украине.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Мнение Трампа

Он считает, что это не в интересах США. Трамп утверждает, что конфликт на Украине не угрожает непосредственно безопасности США, и что помощь киевской власти только затянет войну и увеличит расходы США.

Разумеется, кандидат на пост президента США хочет использовать этот вопрос для политической выгоды. Трамп всерьёз рассчитывает, что его призывы к прекращению помощи Украине помогут ему выиграть президентские выборы в 2024 году.

Сам он, по его словам, имеет личные отношения с Россией. Он неоднократно хвалил президента России Владимира Путина и называл его "мудрым лидером". Некоторые эксперты считают, что Дональд Трамп не хочет помогать Украине, чтобы не испортить отношения с Россией.

Но всё же его декларация в блокировке помощи Киеву — это то, что данная помощь "не в интересах США". Трамп утверждает, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а Украина не является членом этого военного блока.

А как же политическая выгода? Разумеется, Трамп рассчитывает, что его призывы к прекращению помощи Украине помогут ему выиграть президентские выборы в 2024 году. Он считает, что многие американцы устали от войны на Украине и хотят, чтобы США сосредоточились на внутренних проблемах.

Немаловажным фактором является и его неверие в украинское правительство. Трамп неоднократно критиковал его за коррупцию и некомпетентность. Он полагает, что помощь Украине не будет использована эффективно. Тем более, что Трамп уверен, что Россия в любом случае победит в этом конфликте, поэтому помощь Украине бессмысленна.

Также он не может забыть, как этот самый нынешний киевский режим оскорблял его.

"Трамп показал себя полным идиотом, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы", — заявлял в своё время нардеп от партии Петра Порошенко Вадим Денисенко.

Мнение Байдена

Однако администрация Джо Байдена видит в России угрозу своим интересам и безопасности в Европе. И помощь Украине рассматривается как инструмент сдерживания России и предотвращения дальнейшей агрессии.

США хотят, чтобы Россия несла расходы за войну, что может ослабить её военную мощь. Штаты хотят вовсю показать, что они будут "защищать демократические страны от агрессии".

Вряд ли в США считают, что война в Украине представляет собой угрозу глобальной безопасности и стабильности. Скорее, тут преобладают экономические интересы. Вашингтон хочет сохранить свои шкурные интересы в Украине, включая доступ к её рынкам и ресурсам. Словом, помощь Украине остаётся важной частью внешней политики США.

Мнение Европы

Между тем, в пятницу, 9 февраля, в Вашингтон прилетел канцлер Германии Олаф Шольц. В Белом доме его принимал сам Джо Байден. Кстати, это уже третий визит высокопоставленного немца в США в качестве главы правительства.

И к бабке не ходи, Шольц приехал выяснить, стоит ли рассчитывать на помощь США Украине. Поскольку в противном случае ФРГ придётся взять основное бремя на себя. А значит, надо получить инструкции.