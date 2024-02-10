Киев подготовил запасной план, если США не выделят им финансирование

Киев повысит налоги, если финансовая помощь от США будет заблокирована

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Офис президента Украины подготовил запасной план по стабилизации бюджета, если американцы не выделят им финансирование.

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Киевский режим может повысить налоги, если финансовая помощь от Вашингтона будет заблокирована.

Об этом сообщает Bloomberg.

Киевская власть разрабатывает план, который ей поможет покрыть бюджетный дефицит и получить необходимые средства в случае, если американская финансовая помощь будет заблокирована.

Данный план подразумевает три ключевых элемента: повышение налогов, расширение продажи внутренних облигаций и сокращение расходов.

Ранее Киев предлагал основные пункты пересмотра украинского бюджета.

Во-первых, девальвация гривны до 45-50 за доллар, что даст возможность получить дополнительно около 250 млрд гривен. Во-вторых, сократить соцвыплаты (дополнительные 30 млрд гривен). В-третьих, рост коммунальных тарифов даст дополнительно ещё 20 млрд гривен.