Офис президента Украины подготовил запасной план по стабилизации бюджета, если американцы не выделят им финансирование.
Киевский режим может повысить налоги, если финансовая помощь от Вашингтона будет заблокирована.
Об этом сообщает Bloomberg.
Киевская власть разрабатывает план, который ей поможет покрыть бюджетный дефицит и получить необходимые средства в случае, если американская финансовая помощь будет заблокирована.
Данный план подразумевает три ключевых элемента: повышение налогов, расширение продажи внутренних облигаций и сокращение расходов.
Ранее Киев предлагал основные пункты пересмотра украинского бюджета.
Во-первых, девальвация гривны до 45-50 за доллар, что даст возможность получить дополнительно около 250 млрд гривен. Во-вторых, сократить соцвыплаты (дополнительные 30 млрд гривен). В-третьих, рост коммунальных тарифов даст дополнительно ещё 20 млрд гривен.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.