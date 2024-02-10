Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обманутые представления о собаках: пять ошибочных утверждений, которые нужно развенчать
Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Посол Мацегора: Россия не исключает, что КНДР проведет ядерное испытание по вине США
Значительный вред саду зимой наносит пяденица
Как выбрать отель, который оправдает ваши ожидания
Когда можно пить в машине без опасения потери водительских прав: разъяснения ГИБДД
Госдума готовится к запрету российской рекламы на сайтах иностранных агентов
Девушка из Тюмени дала советы по выбору достойного мужчины
Как справиться с экземой или аллергией на холод: советы дерматологов
Киев подготовил запасной план, если США не выделят им финансирование

Киев повысит налоги, если финансовая помощь от США будет заблокирована

1:00
Мир

Офис президента Украины подготовил запасной план по стабилизации бюджета, если американцы не выделят им финансирование.

Киев повысит налоги, если финансовая помощь от США будет заблокирована
Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Киевский режим может повысить налоги, если финансовая помощь от Вашингтона будет заблокирована.

Об этом сообщает Bloomberg.

Киевская власть разрабатывает план, который ей поможет покрыть бюджетный дефицит и получить необходимые средства в случае, если американская финансовая помощь будет заблокирована.

Данный план подразумевает три ключевых элемента: повышение налогов, расширение продажи внутренних облигаций и сокращение расходов.

Ранее Киев предлагал основные пункты пересмотра украинского бюджета.

Во-первых, девальвация гривны до 45-50 за доллар, что даст возможность получить дополнительно около 250 млрд гривен. Во-вторых, сократить соцвыплаты (дополнительные 30 млрд гривен). В-третьих, рост коммунальных тарифов даст дополнительно ещё 20 млрд гривен. 

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Популярный спатифиллум растёт у многих, но не все знают как за ним ухаживать

Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.

Советуем, как успешно ухаживать за растением "женское счастье"
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов считает, что отстранённую Валиеву могли подставить
Злой умысел: дисквалифицированную за допинг фигуристку Валиеву могли подставить, заявил 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов
От воя до аплодисментов: мировые СМИ "порвало" интервью Карлсона с Путиным
Почему обгон патрульной машины ДПС может привести к штрафу или лишению прав
В Авдеевке ВС РФ перерезает город пополам, начинаются атаки на Часов Яр Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Непокорные и ласковые: сильные породы кошек с уникальным характером
Об этом должен знать каждый огородник: как и чем поливать рассаду
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Последние материалы
Обманутые представления о собаках: пять ошибочных утверждений, которые нужно развенчать
Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев
Посол Мацегора: Россия не исключает, что КНДР проведет ядерное испытание по вине США
Значительный вред саду зимой наносит пяденица
Как выбрать отель, который оправдает ваши ожидания
Киев повысит налоги, если финансовая помощь от США будет заблокирована
Когда можно пить в машине без опасения потери водительских прав: разъяснения ГИБДД
Госдума готовится к запрету российской рекламы на сайтах иностранных агентов
Девушка из Тюмени дала советы по выбору достойного мужчины
Как справиться с экземой или аллергией на холод: советы дерматологов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников