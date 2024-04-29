Для чистки от токсинов и омоложения: готовим зелёный детокс-суп из овощей, шпината, петрушки и кинзы

Рецепт зелёного детокс-супа с петрушкой и кинзой

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Детоксикация позволяет очистить и омолодить организм. В списке распространённых детокс-продуктов обычно всегда фигурируют шпинат, петрушка и кинза. Именно эти три ингредиента представлены в этом рецепте зелёного детокс-супа.

Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

3 горсти свежего шпината,

1 брокколи,

1 кабачок,

1 нарезанный лук-порей,

1 зубчик чеснока, нарезанный ломтиками,

сок 1 лимона,

4 стакана овощного бульона,

2 чашки душистого горошка,

1/2 стакана свежих листьев кинзы,

3 столовые ложки оливкового масла,

перец и соль по вкусу.

Приготовление

Вымойте и нарежьте брокколи, кабачок, шпинат. Отложите в сторону. В большой кастрюле нагрейте оливковое масло на среднем огне, добавьте лук-порей. Готовьте 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте 1 минуту. Добавьте брокколи, кабачок и шпинат. Готовьте 5 минут. Влейте овощной бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 15 минут. Добавьте душистый горошек. Варите 2 минуты. Выключите огонь и дайте остыть. Перелейте суп в блендер вместе с лимонным соком, кинзой и петрушкой. Пюрируйте. При подаче украсьте кинзой.