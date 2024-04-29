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Для чистки от токсинов и омоложения: готовим зелёный детокс-суп из овощей, шпината, петрушки и кинзы

Рецепт зелёного детокс-супа с петрушкой и кинзой

1:26
Еда

Детоксикация позволяет очистить и омолодить организм. В списке распространённых детокс-продуктов обычно всегда фигурируют шпинат, петрушка и кинза. Именно эти три ингредиента представлены в этом рецепте зелёного детокс-супа.

Рецепт зелёного детокс-супа с петрушкой и кинзой
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 горсти свежего шпината,
  • 1 брокколи,
  • 1 кабачок,
  • 1 нарезанный лук-порей,
  • 1 зубчик чеснока, нарезанный ломтиками,
  • сок 1 лимона,
  • 4 стакана овощного бульона,
  • 2 чашки душистого горошка,
  • 1/2 стакана свежих листьев кинзы,
  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • перец и соль по вкусу.

Приготовление

  1. Вымойте и нарежьте брокколи, кабачок, шпинат. Отложите в сторону.
  2. В большой кастрюле нагрейте оливковое масло на среднем огне, добавьте лук-порей. Готовьте 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте 1 минуту.
  3. Добавьте брокколи, кабачок и шпинат. Готовьте 5 минут.
  4. Влейте овощной бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 15 минут.
  5. Добавьте душистый горошек. Варите 2 минуты. Выключите огонь и дайте остыть.
  6. Перелейте суп в блендер вместе с лимонным соком, кинзой и петрушкой. Пюрируйте. 
  7. При подаче украсьте кинзой.
ЛЕГКИЙ ДЕТОКС-СУП ДЛЯ ОЧИСТКИ ОРГАНИЗМА
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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