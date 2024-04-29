Для чистки от токсинов и омоложения: готовим зелёный детокс-суп из овощей, шпината, петрушки и кинзы

Детоксикация позволяет очистить и омолодить организм. В списке распространённых детокс-продуктов обычно всегда фигурируют шпинат, петрушка и кинза. Именно эти три ингредиента представлены в этом рецепте зелёного детокс-супа.
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Ингредиенты
3 горсти свежего шпината,
1 брокколи,
1 кабачок,
1 нарезанный лук-порей,
1 зубчик чеснока, нарезанный ломтиками,
сок 1 лимона,
4 стакана овощного бульона,
2 чашки душистого горошка,
1/2 стакана свежих листьев кинзы,
3 столовые ложки оливкового масла,
перец и соль по вкусу.
Приготовление
Вымойте и нарежьте брокколи, кабачок, шпинат. Отложите в сторону.
В большой кастрюле нагрейте оливковое масло на среднем огне, добавьте лук-порей. Готовьте 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте 1 минуту.
Добавьте брокколи, кабачок и шпинат. Готовьте 5 минут.
Влейте овощной бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите 15 минут.
Добавьте душистый горошек. Варите 2 минуты. Выключите огонь и дайте остыть.
Перелейте суп в блендер вместе с лимонным соком, кинзой и петрушкой. Пюрируйте.