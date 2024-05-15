Ученые ошеломлены: как названия запахов изменяют наше восприятие

Согласно исследованию, проведенному в Национальном институте информации и коммуникационных технологий (Япония) и опубликованному на портале Human Brain Mapping, восприятие запахов в нашем мозге может изменяться в зависимости от того, как мы их называем. Ученые обнаружили, что различные названия для одинаковых запахов могут изменить их восприятие.
В эксперименте участников просили оценить сходство между парами запахов, например, двумя цитрусовыми ароматами. Результаты показали, что даже если запахи были идентичными, но назывались по-разному, участники считали их разными.
Это исследование углубляет наше понимание обработки информации о запахах мозгом. Оно подтверждает, что обонятельное восприятие зависит не только от самого запаха, но и от семантического контекста, в котором он воспринимается.
Ученые также выяснили, что изменение семантического контекста может влиять на активность определенных участков мозга, таких как грушевидная кора, играющая ключевую роль в обонятельном восприятии.
Была также выявлена связь между грушевидной корой и областями мозга, отвечающими за семантическую обработку и память.
Эти результаты подчеркивают сложность механизмов обонятельного восприятия и его связи с другими когнитивными процессами. В будущих исследованиях планируется более детально изучить влияние семантического контекста на обработку запахов в мозге, что может пролить свет на многие аспекты человеческой психологии и поведения.
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