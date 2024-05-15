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Российские бизнесмены массово получают европейские ВНЖ, но не уезжают из страны

Россияне не уезжают из России, имея ВНЖ в Европе

2:49
Общество

Российские бизнесмены получают вид на жительство (ВНЖ) в странах Европы, оставаясь при этом в России. В апреле 2024 года 86% таких заявок были оформлены именно на тех, кто не планирует переезжать. Такие данные предоставила компания GARANT IN, специализирующаяся на оформлении ВНЖ за рубежом и получении второго гражданства, в исследовании для URA. RU.

Россияне не уезжают из России, имея ВНЖ в Европе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Исследования за последние три года показывают, что 74% российских бизнесменов, получивших право на постоянное проживание за границей или гражданство других стран, продолжают жить и платить налоги в России. В апреле 2024 года 86% заявок на ВНЖ были поданы теми, кто не собирается покидать страну", — отметили в GARANT IN.

По словам генерального директора GARANT IN Андрея Бойко, Россия остается привлекательной для бизнесменов благодаря качеству жизни. "Первая и основная причина — это выгодные налоговые условия в России. Вторая — привычный образ жизни, родной язык и культура. Третья — доступность и качество услуг при сравнительно низкой стоимости жизни", — пояснил он.

В компании также подчеркнули, что наиболее популярными странами для получения ВНЖ среди российских бизнесменов являются Франция, Португалия, Греция и Кипр.

"Предприниматели активно используют возможности ВНЖ других государств для укрепления своего бизнеса за рубежом, перенимая лучшие мировые практики и технологии, которые затем применяют в России. Это подтверждает их высокую адаптивность и способность реагировать на глобальные экономические изменения, сохраняя при этом прочные связи с родной страной. В последние годы ужесточение требований комплаенс в европейских банках заставляет многих российских предпринимателей искать пути защиты своих интересов. Вид на жительство в Европе позволяет им управлять своими активами, продолжая вести бизнес и платить налоги в России. Наиболее популярные программы ВНЖ без необходимости проживания предлагаются во Франции, Португалии, Греции и на Кипре", — добавили в GARANT IN.

Кроме того, в GARANT IN отметили, что российские бизнесмены часто имеют несколько видов на жительство в Европе.

"Согласно статистике компании за последние три года, 40% клиентов имеют один ВНЖ, 36% — два, и 5% — три и более. С паспортами ситуация схожая: у 36% клиентов есть второе инвестиционное гражданство, а 8% обладают тремя паспортами одновременно", — резюмировали в компании.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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