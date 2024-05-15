Экс-голкипер сборной Чехии Гашек рассказал, как относится к отсутствию россиян на ЧМ по хоккею

Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек высказал своё мнение о влиянии отсутствия сборной России на интерес к чемпионату мира по хоккею 2024 года.
Чешский спортсмен заявил, что отсутствие российской команды не оказало значительного влияния на интерес болельщиков к турниру.
В настоящее время чемпионат проходит в Праге и Остраве, и Гашек считает, что главное — это "защита жизней людей", а не присутствие определённой сборной на турнире.
Он выразил надежду, что российская команда сможет вернуться в будущем, но подчеркнул, что в настоящее время такие дискуссии не ведутся.
"Здесь никто не скучает по сборной России. Речь идёт о жизнях людей, которые мы должны защищать. Я буду рад, когда россияне смогут вернуться, но на данный момент такая ситуация не обсуждается", — сказал Гашек, слова которого приводит Pravda.sk.
Четвертьфинальные матчи чемпионата мира запланированы на 23 мая, а полуфинальные игры пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал пройдут 26 мая на O2 Arena в Праге, которая вмещает более 17 тысяч зрителей. В прошлом году чемпионом мира по хоккею стала сборная Канады.
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