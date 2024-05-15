Мурашко объяснил ситуацию с перечнем "запрещённых препаратов" для водителей

Мурашко обозначил список запрещённых для водителей препаратов как предупредительный

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появившийся на Интернете перечень медикаментов, которые, согласно утверждениям, нельзя принимать водителям, имеет исключительно предупредительный характер. Об этом сообщил глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко.

Фото: rais.tatarstan.ru by Михаил Фролов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов", — заметил Михаил Мурашко в разговоре с журналистами 15 мая.

Как сообщал Life. ru, в социальных сетях появился список безрецептурных лекарств, которые, по утверждениям, нельзя употреблять водителям. Среди них указаны "Супрастин", "Спазмалгон", "Корвалол", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Терафлю", "Антигриппин", "Фервекс". Говорилось, что за использование этих препаратов можно лишиться водительских прав и получить штраф в размере 30 тысяч рублей. В Минздраве Российской Федерации опровергли этот запрет, однако указали на потенциальную сонливость и замедление реакции от некоторых из них.