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Мурашко объяснил ситуацию с перечнем "запрещённых препаратов" для водителей

Мурашко обозначил список запрещённых для водителей препаратов как предупредительный

1:09
Здоровье

Появившийся на Интернете перечень медикаментов, которые, согласно утверждениям, нельзя принимать водителям, имеет исключительно предупредительный характер. Об этом сообщил глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко.

Мурашко обозначил список запрещённых для водителей препаратов как предупредительный
Фото: rais.tatarstan.ru by Михаил Фролов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов", — заметил Михаил Мурашко в разговоре с журналистами 15 мая.

Как сообщал Life. ru, в социальных сетях появился список безрецептурных лекарств, которые, по утверждениям, нельзя употреблять водителям. Среди них указаны "Супрастин", "Спазмалгон", "Корвалол", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Терафлю", "Антигриппин", "Фервекс". Говорилось, что за использование этих препаратов можно лишиться водительских прав и получить штраф в размере 30 тысяч рублей. В Минздраве Российской Федерации опровергли этот запрет, однако указали на потенциальную сонливость и замедление реакции от некоторых из них.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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