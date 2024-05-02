Тренер рассказала, какие упражнения можно делать при межпозвоночных грыжах

Тренер и диетолог Светлана Бутова рассказала, какие упражнения можно делать людям с межпозвоночными грыжами.
Для них характерны выпячивания дисков между телами позвонков. На начальной стадии такая проблема может оказаться незамеченной и не вызывать ярко выраженных симптомов, но со временем может появиться боль.
Тренер считает, что во время обострения тренировки не рекомендованы. В этой фазе грыжу нужно лечить медикаментами, а потом заниматься лечебной физкультурой. При выборе упражнений важны локализация грыжи и ее размер, пишет "СЭ".
Не делайте те упражнения, которые вызывают боль. Прыжки, бег или единоборства запрещены при грыжах.
"Никаких скручиваний, не совершайте резких движений и не увеличивайте темп и количество подходов", — говорит тренер,
Тренер советует делать упражнения: повороты головы; "кошка" и "собака мордой вниз" из йоги; динамика в балансе;
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