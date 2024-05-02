Тренер рассказала, какие упражнения можно делать при межпозвоночных грыжах

Тренер и диетолог Светлана Бутова рассказала, какие упражнения можно делать людям с межпозвоночными грыжами.

Фото: wikimedia.org by Peacelovetomare is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Для них характерны выпячивания дисков между телами позвонков. На начальной стадии такая проблема может оказаться незамеченной и не вызывать ярко выраженных симптомов, но со временем может появиться боль.

Тренер считает, что во время обострения тренировки не рекомендованы. В этой фазе грыжу нужно лечить медикаментами, а потом заниматься лечебной физкультурой. При выборе упражнений важны локализация грыжи и ее размер, пишет "СЭ".

Не делайте те упражнения, которые вызывают боль. Прыжки, бег или единоборства запрещены при грыжах.

"Никаких скручиваний, не совершайте резких движений и не увеличивайте темп и количество подходов", — говорит тренер,

Тренер советует делать упражнения: повороты головы; "кошка" и "собака мордой вниз" из йоги; динамика в балансе;