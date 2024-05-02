Толедо вводит плату для туристов: новые правила для однодневных посещений

Город в Испании собирается взимать плату за туристов

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Толедо, одна из жемчужин Испании, ежегодно привлекает огромное количество путешественников. В связи с этим, по информации местных властей, было решено ввести сбор с туристов, находящихся в городе всего один день.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот шаг последовал за подобной мерой, ранее принятой в Венеции. Мэр города Карлос Веласкес пояснил, что сбор будет способствовать экономической стабильности Толедо и сохранению его культурного богатства.

"Мы стремимся, чтобы туристы, задерживающиеся здесь на несколько часов, вносили вклад больший, чем просто оставление фотографий", — заявил он. "Средства от сбора пойдут на реализацию различных проектов по развитию города".

Хотя некоторые местные жители высказались против нововведения, мэр уверен, что эта мера необходима для поддержания культурного наследия города.