Толедо вводит плату для туристов: новые правила для однодневных посещений

Толедо, одна из жемчужин Испании, ежегодно привлекает огромное количество путешественников. В связи с этим, по информации местных властей, было решено ввести сбор с туристов, находящихся в городе всего один день.
Этот шаг последовал за подобной мерой, ранее принятой в Венеции. Мэр города Карлос Веласкес пояснил, что сбор будет способствовать экономической стабильности Толедо и сохранению его культурного богатства.
"Мы стремимся, чтобы туристы, задерживающиеся здесь на несколько часов, вносили вклад больший, чем просто оставление фотографий", — заявил он. "Средства от сбора пойдут на реализацию различных проектов по развитию города".
Хотя некоторые местные жители высказались против нововведения, мэр уверен, что эта мера необходима для поддержания культурного наследия города.
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