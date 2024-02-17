Банановая муха-вредитель за неделю была вытравлена в эквадорских бананах. Советское оружие в США не поступит

Одними бананами не отделаются: Тупик в отношениях РФ и Эквадора преодолён

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Когда на горизонте замаячила перспектива потери крупнейшего рынка сбыта бананов, Эквадор быстро наладил диалог с РФ и отменил решение о поставках на Украину через США советского вооружения.

Фото: creativecommons.org by Steve Hopson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en

Это вовсе не "металлолом"

Тупик возник после того, как Эквадор заявил о передаче США советских вооружений, которые затем Вашингтон намеревался отдать Украине. Речь идёт, согласно эквадорским источникам, о полевой и зенитной артиллерии, которая была куплена у Никарагуа в 1994 году:

"12 систем залпового огня большой дальности (вероятно, РСЗО "Град"), 34 системы противовоздушной обороны малой дальности (вероятно, комплексы "Оса"), 59 переносных систем с ракетами-носителями БМ21 (вероятно, "Град-П"), а также 6 вертолетов Ми-17".

В январе президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что взамен на этот "металлолом" США должны поставить Кито свое передовое вооружение на сумму 200 млн долларов. О том, что военная техника российского производства будет поставлена на Украину, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан в эфире эквадорского телеканала Teleamazonas.

Одними бананами не отделаетесь

У России был прекрасный опыт воздействия на Турцию, которой было заявлено в период кризиса отношений в 2015 году, что она "одними помидорами не отделается".

Москва обратилась к эквадорским бананам, в которых была найдена "переносчик холеры — многоядная муха-горбатка". Россельхознадзор по итогам проверки запретил ввоз в РФ продукции с пяти эквадорских предприятий.

После недельных консультаций тупик был преодолён в ходе встречи Нобоа и посла России в Кито Владимира Спринчана, о чём сообщила в пятницу министр иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд.

"Это очень хорошо для производственного сектора и рабочих мест, создаваемых банановой промышленностью", — сказала Зоммерфельд.

Отмену сделки подтвердил и сам Спринчан РИА "Новости". По его словам, "позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами".

Ранее российская сторона заявила, что передача военной техники США станет нарушением условий контрактов, в которых есть условие о том, что передача третьей стороне возможна лишь с письменного согласия поставщика.

Эквадор мог потерять весь свой экспорт в РФ

Согласно статистическим данным Ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE), в 2023 году объем их производства составил более 6,5 миллионов тонн. Из этого объема Россия являлась вторым рынком назначения с 1,37 млн ​​тонн в 2023 году, что эквивалентно 22,85% от общего объема импорта Эквадора или 680 миллионам долларов.

Эквадорские бананы составляют 98% импорта этих фруктов Россией. Однако Москва заявила, что будет покупать бананы у Индии, с которой надо осваивать застрявшие на счетах рупии. Сомнений в том, что это будет сделано, ни у кого не было.

Для Эквадора же потеря рынка в России была бы эквивалента потери 25 тысяч рабочих мест в банановой промышленности и четвёртой части валютных поступлений. Поэтому министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что "правительство уверено, что сможет опровергнуть любые аргументы против экспорта бананов".

Была муха, но за неделю исчезла

В пятницу Россельхознадзор вернул лицензии пяти эквадорским производителям. Муха волшебным образом за неделю была вытравлена в Эквадоре.

"Это решение является примером важности диалога, который должен существовать всегда между двумя странами, которые традиционно имели очень тесные отношения", — заявил в пятницу посол Эквадора в России Хуан Фернандо Ольгин.

Что же ещё немного, и Эквадор сможет вернуть поставки в РФ гвоздик, которые были заморожены.

После того, как в конгрессе США не прошел законопроект о выделении денег Украине, Вашингтон начал пытаться изымать остатки советского оружия по всему миру, а в Латинской Америке его много.

Москва дожала Эквадор в очень нужный момент. Остальные экспортёры сельхозпродукции и животноводства, которые заместили европейских производителей на российском рынке, теперь задумаются о последствиях сотрудничества с США по вопросу реэкспорта российского оружия.

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