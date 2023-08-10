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Любовь Степушова

У США есть мотив для убийства кандидата в президенты Эквадора

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Убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио могло быть реализовано спецслужбами США. Вашингтону не нужно возвращение в политику Рафаэля Корреа.

У США есть мотив для убийства кандидата в президенты Эквадора
Фото: La Vanguardia

Чрезвычайность стала обыденностью в Эквадоре

Накануне выборов президента, 20 августа, в Эквадоре был убит один из кандидатов Фернандо Вильявисенсио. Он 9 августа провёл митинг в Кито и возвращался в автомобиль, когда прозвучали выстрелы.

Шесть человек были арестованы, сообщила прокуратура Эквадора. Один из подозреваемых в преступлении убит в полицейской машине, как пишут, — собственно убийца, и это наводит на размышления.

Президент Эквадора Гильермо Лассо, объявил в четверг, 10 августа, трёхдневный траур и чрезвычайное положение (ЧП) на национальном уровне на 60 дней, но выборы не отменил. ЧП — это нормальное состояние для Эквадора: Лассо в течение года объявлял его в некоторых провинциях ввиду разгула организованной преступности.

Сами выборы тоже являются чрезвычайными. Лассо распустил парламент, где ему попытались объявить импичмент, и по закону назначил новые президентские выборы. Лассо сказал The Washington Post, что ему всё равно, кто его сменит, а сам выходит из игры. Такие вот у Эквадора президенты.

Но Вашингтону не всё равно, учитывая нефтяные интересы и внешнюю политику Эквадора.

Лидирует кандидат, поддерживаемый Корреа

Перед выборами на первом месте, согласно опросам, идёт Луиза Гонсалес, которую поддерживает бывший президент Рафаэль Корреа (находится в Бельгии, где укрывается от объятий ангажированного эквадорского правосудия). Её успех объясним. Выяснилось, что при социалисте Корреа эквадорцам жилось гораздо лучше чем при последующих неолибералах.

На втором месте, уступая вдвое, идёт индеец Яку Перес. Вильявисенсио имел 7,5% поддержки — пятое место. То есть прямой угрозы в плане захвата лидерства он никому из кандидатов не представлял.

Но Вильявисенсио — журналист, он занимался криминальной хроникой. СМИ вспоминают, как он в 2010 году возложил на Корреа ответственность за жертвы при вооружённом налёте на полицейский госпиталь. Иск был отклонён, и журналист был приговорён к 18 месяцам тюремного заключения и выплате 40 тыс. долларов компенсации Корреа.

Вскоре после этого он опубликовал "файл Chevron", в котором рассказал о конфликте интересов между правительством Корреа и нефтяной компанией Chevron, занимающейся разработкой эквадорской нефти. В отношении Вильявисенсио было возбуждено расследование по обвинению в шпионаже, он был в бегах за границей в течение трёх лет. Вернулся в страну в 2017 году после прихода к власти Ленина Морено и продолжил свои расследования против Корреа.

Как мы видим, СМИ навязывают версию о причастности Корреа к убийству, если предположить, что у Вильявисенсио был компромат на Гонсалес.

Эквадор не может стать пророссийским

После Корреа все президенты Эквадора были прозападными. Корреа же выступал за развитие интеграционных процессов в странах Латинской Америки, при нём страна стала активным участником Союза южноамериканских наций (УНАСУР) и Боливарианского альянса для народов нашей Америки (АLBA) Уго Чавеса.

Корреа неоднократно был в РФ, создавая "консенсус без Вашингтона". Приход к власти его кандидата Гонсалес вполне мог вернуть страну в русло антиамериканских настроений, а возможно, и самого Корреа — в большую политику.

Ни то ни другое США не устраивает. Они сделали Эквадор несостоявшимся государством, где организованная преступность убивает прямо на улицах политиков и процветает наркотрафик, в то время как эквадорская нефть беспрепятственно течёт в США.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы эквадор убийство
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