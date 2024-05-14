Новый Volkswagen ID. Buzz: ретро-фургон будущего уже в продаже. Узнайте, что скрывает эксклюзивная версия

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Volkswagen представляет новый электрический фургон ID. Buzz 2025 года

1:48
Авто

Новый ретро-вдохновленный электрический фургон Volkswagen ID. Buzz скоро появится в автосалонах как модель 2025 года. Он будет предлагаться в трех уровнях отделки салона, включая эксклюзивную версию, доступную только при запуске.

Volkswagen представляет новый электрический фургон ID. Buzz 2025 года
Фото: Wikipedia by AutobildEs is licensed under CC BY 3.0

ID. Buzz уже продается в Европе, но в 2025 году в США будет представлена модель с удлиненной базой, представленная в июне 2023 года. Оснащенный 91-киловатт-часовым литий-ионным аккумулятором, фургон имеет стандартный одиночный электродвигатель мощностью 282 лошадиные силы, который приводит в движение задние колеса. Дополнительная система полного привода 4Motion увеличивает мощность до 335 лошадиных сил.

Покупатели могут выбрать из множества цветовых решений, включая однотонные и двухцветные варианты. В салоне представлены три комбинации цветов, специфичных для американского рынка: Moonlight, Dune и Copper, с обивкой из искусственной кожи.

В линейке будет три уровня комплектации: Pro S, Pro S Plus и 1st Edition. Pro S включает в себя такие особенности, как 20-дюймовые колеса, автоматические слайдинг-двери, многорежимное освещение салона и другие. Pro S Plus предлагает аудиосистему Harman Kardon и головное устройство HUD, а также дополнительные опции, включая панорамную крышу и сцепное устройство. 1st Edition, доступный только при запуске, отличается эксклюзивными подарками для покупателей и особыми наружными эмблемами.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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