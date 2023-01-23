Ставка глобалистов на "нового старого" президента Бразилии не оправдалась. Лула да Силва вместе с аргентинским коллегой отвязывает латиноамериканский континент от доллара и поставок российского оружия Украине.
Президент Аргентины Альберто Фернандес и вступивший в должность его бразильский коллега Луис Инасиу "Лула" да Силва (два первых мандата были у него с 2003 по 2010 год) подтвердили в это воскресенье в Буэнос-Айресе, что они продвигаются вперёд в создании "общей южноамериканской валюты" в рамках "двустороннего союза" между обеими странами.
В совместном заявлении, опубликованном в газете Perfil, лидеры двух крупнейших экономик Латинской Америки решили "продвинуть обсуждение общей южноамериканской валюты, которую можно использовать как для финансовых, так и для торговых потоков, снижая операционные расходы и внешнюю уязвимость".
Идея состоит в том, что новая валюта — "сур" ("юг" по-испански) позволит избежать использования доллара в коммерческих обменах.
На первом этапе это будет валюта только для внешней торговли (примерно, как советский переводной рубль для стран бывшего Варшавского договора), которая пока не заменит местные денежные знаки (как в случае с евро).
Другие страны континента получат приглашения присоединиться к проекту. Идея будет обсуждена на саммите CELAC (организация государств Америки без США и Канады), который состоится 24 и 25 января в Буэнос-Айресе. Бразилия и Аргентина представляют 4 % мирового ВВП, и это немало, если учесть, что еврозона даёт 14%.
"Механизм заключается в том, чтобы гарантировать экспортно-импортный обмен в валютах, альтернативных доллару, таких как единая электронная валюта, с которой центральные банки работают друг с другом ”, — пояснил изданию Pagina 12 эквадорский экономист Педро Паес Перес.
Паес уверяет, что система уже доказала свою работоспособность не только в случае применения сукре между странами ALBA (Боливарианского альянса Америки), но и в торговле между Россией и "рядом евразийских стран" или между Китаем и значительной частью его региональных партнёров, в том числе, Саудовской Аравией. Кстати, и Аргентиной.
Экономист подчеркнул, что проект не нов и был поддержан в 2007 году тогдашними лидерами Аргентины, Бразилии, Эквадора, Венесуэлы, Уругвая и Парагвая. По словам Паеса, в кратчайшие сроки будет восстановлено действие Учредительного акта Банка Юга от 9 декабря 2007 года,
Вклады в новый Латиноамериканский центральный банк будут делаться в национальной валюте. Это снимет давление на песо и реал, которые обесцениваются, если курс доллара растёт. Также страны в торговых операциях теряют на курсовой разнице в зависимости от складывающейся конъюнктуры.
Будет создан и Латиноамериканский инвестиционный банк, который действовал бы как рычаг развития "вместо механизма ускорения роста долга", на который сегодня работают все организации мировой финансовой системы, одалживающие в долларах. Особенно от этого пострадала Аргентина.
Президенты Бразилии и Аргентины отметили, что не хотят более "зависеть от внешних поставщиков, чтобы иметь доступ к основным материалам и товарам для роста благосостояния нашего населения". В этих словах содержится очень важный постулат о приоритетах интересов, а также намёк на ущербность политики санкций и возможность теперь их обходить.
Фернандес и Лула намерены вернуть МЕРКОСУР роль платформы "для эффективной интеграции с миром посредством совместных переговоров по сбалансированным торговым соглашениям, отвечающим нашим стратегическим целям развития". Это, на минуточку, подразумевает возвращение в экономический блок Венесуэлы, изгнанной в августе 2017 года за "подавление демократии".
"Более справедливый и благосклонный мир, к которому мы стремимся, будет жизнеспособным только в том случае, если у нас хватит мужества вместе строить наше будущее. В этом стратегическое значение двусторонней интеграции", — заключили президенты в своём заявлении.
Ни слова про "войну на Украину" и осуждение "агрессора", чего Запад добивается от каждого политика. В этом и заключается мужество.
Таким образом :
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