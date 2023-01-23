Бразилия и Аргентина выходят из глобалистского проекта Запада

Ставка глобалистов на "нового старого" президента Бразилии не оправдалась. Лула да Силва вместе с аргентинским коллегой отвязывает латиноамериканский континент от доллара и поставок российского оружия Украине.

Президент Аргентины Альберто Фернандес и вступивший в должность его бразильский коллега Луис Инасиу "Лула" да Силва (два первых мандата были у него с 2003 по 2010 год) подтвердили в это воскресенье в Буэнос-Айресе, что они продвигаются вперёд в создании "общей южноамериканской валюты" в рамках "двустороннего союза" между обеими странами.

Бразилия и Аргентина дедолларизируют свои экономики

В совместном заявлении, опубликованном в газете Perfil, лидеры двух крупнейших экономик Латинской Америки решили "продвинуть обсуждение общей южноамериканской валюты, которую можно использовать как для финансовых, так и для торговых потоков, снижая операционные расходы и внешнюю уязвимость".

Идея состоит в том, что новая валюта — "сур" ("юг" по-испански) позволит избежать использования доллара в коммерческих обменах. На первом этапе это будет валюта только для внешней торговли (примерно, как советский переводной рубль для стран бывшего Варшавского договора), которая пока не заменит местные денежные знаки (как в случае с евро).

Другие страны континента получат приглашения присоединиться к проекту. Идея будет обсуждена на саммите CELAC (организация государств Америки без США и Канады), который состоится 24 и 25 января в Буэнос-Айресе. Бразилия и Аргентина представляют 4 % мирового ВВП, и это немало, если учесть, что еврозона даёт 14%.

Сур обеспечит стабильность финансовой системе региона

"Механизм заключается в том, чтобы гарантировать экспортно-импортный обмен в валютах, альтернативных доллару, таких как единая электронная валюта, с которой центральные банки работают друг с другом ”, — пояснил изданию Pagina 12 эквадорский экономист Педро Паес Перес.

Паес уверяет, что система уже доказала свою работоспособность не только в случае применения сукре между странами ALBA (Боливарианского альянса Америки), но и в торговле между Россией и "рядом евразийских стран" или между Китаем и значительной частью его региональных партнёров, в том числе, Саудовской Аравией. Кстати, и Аргентиной.

Экономист подчеркнул, что проект не нов и был поддержан в 2007 году тогдашними лидерами Аргентины, Бразилии, Эквадора, Венесуэлы, Уругвая и Парагвая. По словам Паеса, в кратчайшие сроки будет восстановлено действие Учредительного акта Банка Юга от 9 декабря 2007 года,

Вклады в новый Латиноамериканский центральный банк будут делаться в национальной валюте. Это снимет давление на песо и реал, которые обесцениваются, если курс доллара растёт. Также страны в торговых операциях теряют на курсовой разнице в зависимости от складывающейся конъюнктуры.

Будет создан и Латиноамериканский инвестиционный банк, который действовал бы как рычаг развития "вместо механизма ускорения роста долга", на который сегодня работают все организации мировой финансовой системы, одалживающие в долларах. Особенно от этого пострадала Аргентина.

Политическое значение принятого решения огромно

Президенты Бразилии и Аргентины отметили, что не хотят более "зависеть от внешних поставщиков, чтобы иметь доступ к основным материалам и товарам для роста благосостояния нашего населения". В этих словах содержится очень важный постулат о приоритетах интересов, а также намёк на ущербность политики санкций и возможность теперь их обходить.

Фернандес и Лула намерены вернуть МЕРКОСУР роль платформы "для эффективной интеграции с миром посредством совместных переговоров по сбалансированным торговым соглашениям, отвечающим нашим стратегическим целям развития". Это, на минуточку, подразумевает возвращение в экономический блок Венесуэлы, изгнанной в августе 2017 года за "подавление демократии".

"Более справедливый и благосклонный мир, к которому мы стремимся, будет жизнеспособным только в том случае, если у нас хватит мужества вместе строить наше будущее. В этом стратегическое значение двусторонней интеграции", — заключили президенты в своём заявлении.

Ни слова про "войну на Украину" и осуждение "агрессора", чего Запад добивается от каждого политика. В этом и заключается мужество.

Таким образом :

Не будет поставок Украине российского оружия, которое есть у многих латиноамериканских стран, в том числе у Бразилии и Аргентины. И на чём сейчас настаивают США. Делается ставка на региональное развитие, идёт отказ от глобализма, закладывается основа подрыва долларового доминирования, на чём держится могущество США. Ставка глобалистов на Лулу не оправдалась, он, как и предполагалось, в отличие от экс-президента Бразилии Жаира Болсонару не только антиглобалист, но и способен объединить левые силы Латинской Америки, а это ненавистные США "режимы" на Кубе, в Венесуэле, Боливии, Перу (где сейчас идёт противодействие перевороту), Никарагуа, теперь и в Мексике, Колумбии, Сальвадоре. РФ может смело опереться на Латинскую Америку в построении нового мира, в том числе, и в рамках БРИКС.

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