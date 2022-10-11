ГЛОНАСС: Россия выходит в Латинскую Америку с новейшими технологиями

Россия с помощью внедрения системы ГЛОНАСС сделает то, что не смог сделать Советский Союз — наладит долговременное технологическое сотрудничество со странами Латинской Америки.

Гиганты Латинской Америки не поддержали антироссийскую резолюцию

Треть стран Организации американских государств (ОАГ), в том числе, крупнейшие страны Латинской Америки: Аргентина, Бразилия и Мексика, не поддержали резолюцию осуждающую действия России на Украине, несмотря на эмоциональное артистическое обращение к ним Владимира Зеленского.

Резолюция голосовалась на прошлой неделе в рамках 52-й Генеральной ассамблеи ОАГ.

Это важная победа России, которая строит альтернативный мир. Если крупнейшие экономики из числа неприсоединившихся к санкциям в Азии, Африке и Латинской Америке будут оставаться таковыми, это создаст фундамент для противостояния американской гегемонии и победы над ней.

Отказались в ОАГ осудить Россию также следующие страны: Боливия, Гондурас, Доминика, Никарагуа, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины. Из ОАГ исключены Куба и Венесуэла и организация считается инструментом США в Латинской Америке. Тем не менее, получен такой удручающий для англосаксов результат, особенно в отношении Мексики, которая сильно экономически интегрирована с США.

ГЛОНАСС завоёвывает Латинскую Америку

В последнее время американцев сильно беспокоят успехи РФ во внедрении системы позиционирования ГЛОНАСС в странах Латинской Америки. Система обеспечена орбитальной группировкой из 24 спутников и работает не только в Азии и Африке, но и на американском континенте — в Бразилии, Никарагуа и Венесуэле. Есть планы по её внедрению на Кубе.

Система ориентирована на использование в персональной навигации, поисково-спасательных работах, геодезии и картографии, строительстве, наземном транспорте, сельском хозяйстве, авиации, космосе, морском транспорте, окружающей среде, а также для связи и синхронизации.

Мексику обвинили в шпионаже за США с помощью ГЛОНАСС

Планируется установить систему и в Мексике. И на прошлой неделе в РФ двусторонний договор об этом был ратифицирован в Думе и его подписал президент Владимир Путин.

В ориентированных на США испаноязычных СМИ сейчас поднята буря шпиономании с целью запретить Мексике внедрять ГЛОНАСС, чтобы якобы следить за США в условиях "войны между РФ и Украиной".

С разъяснениями выступил даже президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который заявил, что подобные соглашения у Мексики "подписаны со всеми странами и не преследуют цели шпионить за кем-либо или затрагивать суверенитет какой-либо нации".

Президент попросил сторонних лиц не "вмешиваться в дела страны" и подтвердил, что Мексика проводит политику нейтралитета, ради чего добивается "мирного решения вооруженного конфликта между РФ и Украиной".

Что плохо для США, то хорошо для Никарагуа

Не секрет, что система позиционирования ГЛОНАСС используется в Никарагуа для военных целей. Это очень хорошо для Никарагуа, так как страна постоянно шантажируется применением американских санкций и в своей истории не раз испытывала вмешательство США в свои дела. Так, в гражданской войне Вашингтон поддерживал "контрас" против сандинистов, которые сейчас находятся во власти, будучи избранными демократическим путём.

А если база ГЛОНАСС и "отслеживает звонки из посольства США" и является "частью электронного и телефонного наблюдения", согласно сообщению гватемальской газеты Prensa Libre от 17 марта, то это тоже вполне нормальная разведывательная практика против недружественного государства.

Не исключено, что позиционирование с помощью ГЛОНАСС проводится и в совместных учениях в Никарагуа среди дружественных ей стран, это то и бесит американцев.

Если Венесуэла делится данными с Россией, то это её суверенное право

В Венесуэле с помощью ГЛОНАСС программируются беспилотники, произведенные в Китае и Иране, сообщает испанская ежедневная газета ABC. Эти БПЛА ведут якобы разведку в приграничных странах. Тоже, заметим, вполне нормальное явление для Венесуэлы, которой США навязали марионетку самозванца Хуана Гуайдо в качестве президента, ввели нефтяное эмбарго, а также постоянно сталкивают с Колумбией.

Если БПЛА обеспечивают наблюдение за границами и перемещениями в интересах суверенной Венесуэлы, это называется шпионажем и вмешательством. Но подобная же практика на Украине через Starlink в условиях военных действий против РФ называется поддержкой украинской демократии.

Опять же, если данными Венесуэла делится с РФ — то это тоже её суверенное право,

Передовые технологии сотрудничают лучше оружия и денег

Как бы то ни было, иметь внедрённую систему ГЛОНАСС в странах Латинской Америки — это, конечно иметь, в том числе, и военные возможности, а также формировать технологическое партнёрство, в том числе, в космосе, от которого даже США не отказываются.

РФ делает сегодня то, что не смог сделать Советский Союз — привязывает к себе страны технологически через подготовку специалистов для обслуживания и внедрения ГЛОНАСС, её эксплуатацию, совместное использование. От получаемой в этом случае независимости от США теперь в Латинской Америке не откажутся.

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